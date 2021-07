Removieron a dos funcionarios sanjuaninos porque no pagaban rápido los sueldos

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, confirmó que en esta semana "fueron relevados en su función quienes estaban en la Secretaría de Coordinación Administrativo-financiera y la Dirección Administrativa". El motivo fue "la ralentización que no solamente generó la pandemia sino que también necesita de un esfuerzo superlativo de cada uno de nosotros, y las personas no pueden esperar para cobrar".

Así, ya están en funciones en la Secretaría la contadora pública nacional Daniela Yanzón que proviene del Tribunal de Cuentas y en la Dirección el licenciado en Administración Juan Jofré. Entrarán en lugar de Alicia Vargas y Miryam Gómez.

"Nosotros hemos tenido burbujas trabajando en la administración por el protocolo general y no han habido los impulsos en 5.000 designaciones que estaban demoradas. Ayer hemos logrado resolver colocando 1.000 y espero que entre hoy y la semana que viene podamos resolver otras 3.000 o 4.000 para poder liquidar. Inclusive hoy de las unidades de gestión se van a ir a retirar expedientes sin la intervención de la unidad, para poder llegar a interinatos y suplencias", sostuvo De los Ríos este viernes en diálogo con Radio Sarmiento.

"Los cambios se producen como cuando uno va en la ruta y se rompe el vehículo, el objetivo no son los funcionarios sino el sistema", respondió cuando le consultaron sobre si habrá más cambios en el gabinete de la cartera educativa. "No hubo negligencia pero el contexto no ayuda y requiere de más impulso, ímpetu y dedicación. No siempre llegamos a esto como cuando estábamos recién designados", aseguró sobre los salientes.