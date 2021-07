Oficialistas y opositores sanjuaninos: teléfonos calientes pero sin definiciones de candidatos

Ya pasaron 4 días y restan 6 para definir los precandidatos a diputados nacionales que se presentarán por San Juan en las legislativas 2021. Tanto desde el oficialismo como de la oposición hablan de amplias y algunas calientes conversaciones pero no hay definiciones todavía, dando idea de que recién se conocerán a última hora del plazo que cierra el 24 de julio.

En el Frente Todos perfilan dos listas

En el Frente Todos que reúne medio centenar de fuerzas encabezadas por el Partido Justicialista y el Partido Bloquista perfilan dos listas, una del uñaquismo y una del bloquismo. Para el peronismo siguen sonando fuerte Walberto Allende para repetir y entre las damas las ministras de Gobierno Fabiola Aubone y de Hacienda, Marisa López. Aunque no se develaron posiciones y el oficialismo cuenta con serias chances de renovar dos bancas, se habla de que será una mujer la que encabezará la propuesta. En el caso del PB, siguen sonando el ex titular de Defensa Civil y actual concejal, Alfredo Nardi, y la vicepresidenta del Comité Central y viuda de Leopoldo Alfredo Bravo, Laura Adámoli.

Quien habló del tema este lunes es el vicegobernador Roberto Gattoni. En diálogo con Radio Colón no dio nombres pero recordó qué perfil buscan: "Necesitamos legisladores alineados a nuestros proyectos. Lo puso en manifiesto el gobernador días atrás con la Estancia Manantiales, fue él con sus diputados los que impidieron que avanzara y ahora se trabaja en modificaciones, eso se puede hacer cuando tenemos diputados que juegan por San Juan. Ese perfil intenta encontrar y sin duda que tengan aceptación por parte del electorado", expresó. Incluso ratificó la idea de que el PB presentaría interna: "es una buena posibilidad, esto que abrió la puerta el presidente del PJ de que el bloquismo vaya con lista propia es una posibilidad más que el electorado tiene para evaluar sus preferencias",

Frente Juntos por el Cambio: Colombo puja

En el principal armado opositor, Juntos por el Cambio, que tiene como ejes a Producción y Trabajo, PRO, UCR, Actuar y Dignidad Ciudadana, los teléfonos están que arden y uno de los que más recibe llamados y llama es el actuarista Rodolfo Colombo.

"La decisión personal está, me falta la decisión del partido y del frente, mi idea es que haya una lista de consenso, las mediciones las tenemos en la mano, si no se diera el consenso ahí tomaremos la decisión, si hay consenso y hay otra persona también estoy dispuesto a eso, si no se da el consenso habrá que competir", dijo este lunes Colombo en Canal 13 San Juan. Sobre las encuestas que dice que maneja, de instalación de imagen, "la verdad que habrá sido por insistidor pero sacando a Orrego y Fabián Martín, tenemos posibilidades muy firmes. La verdad que me honra. Uno entiende las ganas y que cada partido tenga sus ganas, es sano, mejor que sobren candidatos y no que falten.

Dentro de este armado dicen que Colombo viene a full mostrando encuestas que respaldan sus aspiraciones, pero que en el orreguismo insisten con llevar una lista pura, donde suena Susana Laciar. Por otro lado, en la UCR si bien Antonio Falcón dijo que quería encabezar él una propuesta, en las últimas horas surgió una grieta entre los radicales y algunos votarían a Colombo y otros pusieron al bloquista disidente Juan Domingo Bravo como opción.

Este lunes, Fabián Martín dijo en Radio Colón que está muy complicado consensuar lista única.

Frente Consenso Ischigualasto, por la unidad

En la alianza que tiene como ejes a ADN, Cruzada Renovadora y GEN aspiran a la lista única e incluso siguen esperando algún llamado del orreguismo para unificar a toda la oposición contra el oficialismo. Martí Turcumán no descarta participar y la cruzadista Nancy Avelín también suena. Consultado por Tiempo de San Juan, Turcumán respondió que "no hay nada todavía". Al parecer será el viernes 23 el día clave, de cara al cierre en la Justicia Electoral que es el 24 de julio a la medianoche.