Orrego habló de los que no fueron al acto de JxC, de candidaturas y si buscará ser gobernador: qué dijo

Un día después del lanzamiento del Frente Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego habló de varios temas picantes del armado opositor. En diálogo con Canal 13 San Juan dio una explicación de por qué faltaron al acto de ayer importantes figuras del espacio como Roberto Basualdo, Susana Laciar, Eduardo Cáceres y Rodolfo Colombo.

Consultado sobre el faltazo del líder de Actuar, que es la ausencia que más llamó la atención y se prestó para especulaciones, el diputado nacional dijo que "tampoco estuvo Roberto y tampoco Susana Laciar, porque tenemos en el frente una base de sustentabilidad más amplia de partidos y agrupaciones que sumaron importante, habia que cumplir ciertas cuestiones sanitarias, si había que firmar un frente debían ir los presidentes de los partidos solamente. Yo les tengo un profundo respeto a todos, nosotros no miramos raro, todos son importantes".

Agregó: "todo tiene que ver con esta nueva normalidad. En algún momento no me van a ver a mí, pero tenemos con Rodolfo una buena relación. Con él y con todos tengo confianza y lo diusfruto porque cuando pasa mucho tiempo, nunca hubo un contrapelo de malosentendidos, es mas sincera y noble la conversación".

Las candidaturas y Fabián Martin

La próxima posta es el armado de las listas, de acá al 24 de julio que vence el plazo se darán las definiciones. "Hablar de un nombre seria injusto", aseguró Orrego. Pero dio varias pistas e incluso elogió las figuras de Susana Laciar y de Fabián Martín, que suenan para precandidatos a diputado nacional.

"En esta etapa emnpieza un ciclo que es parte de lo normal, es legítimo que quieran ser candidatos, es normal es que haya internas, que haya dos o tres listas; pero todo lo que esté alejado de la normalidad, 8 o 10 listas, no. Porque debemos hacerlo sencillo para la gente", remarcó.



"Entiendo que el Gobierno ha tenido siempre buena performance a nivel provincial, nosotros no somos improvisados y ellos tienen dirigentes con enorme experiencia, ni hablar del propio gobernador. Pero nosotros queremos salir a ganar y contamos también con la experiencia de muchas mujeres y muchos hombres en nuestro espacio", dijo.

"Yo me acuerdo todos los dias de los sanjuaninos que me votaron porque hay que representarlos. Uno puede tener un cargo 4 años pero ser siempre funcionario. La gente de PyT que quiera participar como de todos los partidos constituyentes puede hacerlo, puede haber más de una lista pero también que se mixturen los partidos y haya menos listas", consideró.

Consultado sobre Susana Laciar, indicó que "es una excelente candidata. Siempre fue una dirigente extraodinaria, viene transitando un camino largo junto a mí, yo fue presidente del partido con 27 años y ella andaba embarazada al lado mío".

También el líder de Producción y Trabajo habló de Fabián Martín, quien es considerado por propios y fogoneado por bloquistas disidentes como Juan Domingo Bravo para que lidere la lista para el Congreso. Orrego no lo descartó y hasta dijo que será tema de análisis en Juntos por el Cambio. Fabián Martin, figura convocante de la oposición.

"Fabián tiene la capacidad para hacer lo que él decida. Demuestra día a día con su personalidad y ganas que peude ser candidato a lo que desee. Yo le tengo un gran cariño, somos de la misma camada, lo respeto y aprecio y tengo un enorme concepto de lo que él puede dar", dijo el santaluceño. Y fue más allá, analizando si es justo pedirle que juegue para el Congreso, faltándole al rivadaviense dos años para terminar el mandato de intendente: "No sé si es justo. Es una decision que se analizará y se hablará. Hablamos todo el día de politica pero no lo hemos hablado a eso. Sí está preparado para ocupar cualquier cargo".

¿De nuevo candidato a gobernador en 2023?

Orrego parece no dejar de lado sus intenciones de llegar a la Gobernación. Consultado sobre si será nuevamente candidato en

2023, no lo descartó. "Cuando fui en 2019 candidato me preparé y la gente decidió de otra manera y soy agradecido de los que me acompañaron. Perón decía que debe ir al frente el más capaz, y creo que en mi espacio tenemos mucha gente capaz. No está ni siquiera en mi mente, en 2019 le puse todo el esfuerzo y las ganas y lo hice pero para 2023 falta tanto que no puedo decir que seré candidato, sí puedo decir que los equipos son más importantes que los personalismos", sentenció dejando la puerta abierta.