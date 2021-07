Ya hay sectores de Juntos para el Cambio que quieren que Fabián Martin vaya para diputado nacional

"El candidato que más encaja en este momento es Fabián Martín", dijo este jueves el dirigente del bloquismo disidente, Juan Domingo Bravo. Un día después de la inscripción de frentes para competir en las legislativas de este año, ya se sabe qué socios tiene el principal armado opositor de la Provincia, Juntos por el Cambio, que tiene como ejes a Producción y Trabajo, PRO, UCR y Actuar, y donde los bloquistas disidentes son adherentes. En este espacio ya hay aspirantes a liderar las listas, como el actuarista Rodolfo Colombo y el radical Antonio Falcón, lo que anticipa internas, pero para Bravo está claro que debe ser candidato el actual intendente de Rivadavia, el basualdista Fabián Martín.

"Todavía no lo charlamos con él, pero vemos que ha hecho una excelente gestión, ha sido intendente dos períodos. Creo que es un momento de jugarse y jugarse fuerte por una candidatura", dijo Bravo sobre Martín. "Hay que dejarlo después que elija la lista cómodo, nosotros participamos en el frente no podemos imponer nada", indicó en radio Estación Claridad este jueves.

"Creo que hay que hacer la mejor lista, que es la que encabece Fabián, hay una posibilidad de ganar en San Juan después de 20 años de gobierno justicialista, No me gustaría hacer dos o tres listas en función de la competencia si no son las óptimas", analizó el bloquista disidente.

Sobre las desventajas de dejar el municipio para Martín, Bravo aseguró que "es un problema que hay que plantearle a la gente de la necesidad de dar el paso, puede que gente minoritaria diga que está dejando Rivadavia pero la circunstancia del país lo amerita y que se expliquen los motivos por los cuales será candidato".

Juan Domingo Bravo, este miércoles con Orrego en el lanzamiento de Juntos por el Cambio.

Martín ya habría expresado que no le interesa ser candidato a diputado nacional. Al rivadaviense le quedan dos años más de gestión al frente de la Municipalidad de Rivadavia. Al ir por su segunda gestión, en 2023 no puede repetir en la comuna. "Los días transcurren, los problemas se acentúan, me han comentado que no quiere pero no lo he escuchado de él, en política es imprescindible hacer movimientos Quiero que le vaya muy bien a Juntos por el Cambio y al pais", respondió Bravo.

También opinó sobre Rodolfo Colombo: "Es un excelente hombre de la politica pero en mi visión debería ser candidato Fabián Martin", lanzó.

Duro con Luis Rueda

Bravo y Enrique Conti son dos figuras de peso político provenientes del Partido Bloquista, desde donde emigraron a Juntos por el Cambio por estar en desacuerdo con la sociedad con el PJ que desde hace años practica el partido de la estrella y que acaba de renovar para la contienda de este año, firmando ayer como socio en el Frente Todos.

Ante el escenario de que el Partido Bloquista sancione a los que juegan por afuera, que habría planteado el actual presidente del PB, Luis Rueda, Bravo respondió con fuertes declaraciones: "La verdad que al que habría que sancionar es a Rueda porque es el maletero del gobernador, es una vergüenza que el presidente del Partido Bloquista sea secretario del gobernador. Hemos dejado de ser protagonistas de la vida política sanjuanina. Siempre he pensado que debemos estar en una alternativa, es sano que los que están ahora, mediante elecciones, se vayan un poquito a su casa".