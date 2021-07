Para el Dipy los militares de la Dictadura se equivocaron, pero “hicieron un montón de cosas”

El Dipy tiene un programa de radio. En Radio Rivadavia, emisora que juntó a lo más destacado del periodismo afín al macrismo, como Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Luis Majul o Nelson Castro, entre otros.

El programa se llama "Los Desclasados", jugando con el apelativo que quienes lo conocen desde hace años le refieren, en cuanto a su origen humilde, el humilde pasado y presente de quienes lo escuchan, contra sus posiciones políticas y filosóficas coincidentes con minorías poderosas de la sociedad argentina.

Que pedí?

FOTO..

Y que pasó?

salió selfie con @mauriciomacri !!

Hasta almuerzo pegué!!

Besis para todes.... pic.twitter.com/KBjkQZ4Ym4 — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 3, 2021

El cantante, que se tiene en gran estima y sobre el que algunos afirman que ocupará un lugar en alguna lista de Juntos por el Cambio en las elecciones de setiembre, aseguró que para ir “a lo de Mirtha me rompieron las pelotas un mes. Cuando al final les dije que sí, me llamaron el viernes anterior y me dijeron que no vaya porque Berni no quería”.

Y siguió con su narración que lo ubica como un estigmatizado por el oficialismo: “Para ir a PH también, un mes me rompieron las pelotas y me bajaron luego porque no quería Vicky Donda.

Luego pasó al capítulo de revisionismo y se metió con la época más negra de la historia argentina: la dictadura genocida.

Sobre los represores el Dipy consideró, aclarando que los consideraba unos “hijos de puta”, que “se equivocaron un montón, aunque también hicieron un montón de cosas”, sin precisar si el montón de cosas destacado se refería a la persecución, detención, secuestro, tortura y muerte de opositores políticos, o a alguna obra pública.

“Los que odian a la dictadura son los que bancan a Maduro”, se diferenció el cumbanchero, devenido en periodista. “Son los mismos, las Madres de Plaza de Mayo, odian a los militares, pero bancan a Perón, que era milico. Hay fotos de esta señora, una madre de Plaza de Mayo, con Astiz. Te venden el circo”, alertó.

El Dipy se quejó por la falta de debate a la que es sometido: “Me encantaría hablar con alguien que tenga ideas populistas y que me las explique, peor nunca me pasó. Porque yo siempre dije, cuando cayó el muro, nadie se pasó para el lado comunista”, concluyó.