PJ: Uñac dio el puntapié inicial para las legislativas y dijo que le gustaría no más de dos listas

El Partido Justicialista de San Juan dio el puntapié inicial de la campaña de las elecciones legislativas nacionales este martes por la noche, en una reunión del Consejo Provincial que se dio con un grupo acotado de dirigentes encabezados por Sergio Uñac y en contacto vía streaming con el resto. Allí dejó claro que él aspira a que no haya más de dos listas compitiendo en las primarias previstas para el 12 de septiembre. En tan solo un mes deben estar definidos tanto las alianzas como los precandidatos.

"Hemos dado inicio al proceso de armado de las estrategias de la campaña y constitución de frentes en la reunión del Consejo Provincial del PJ. El Congreso se reunirá el sábado 3 de julio para que autorice al presidente del partido, Sergio Uñac, para que conforme el frente", resumió el vicegobernador Roberto Gattoni este miércoles.

"Uñac ha manifestado la voluntad de contar con los mismos socios que estuvieron en 2019 y si algún otro quiere sumarse y entendemos que es propicio, se sumará. Y reiteró que no hay nada definido en cuanto lista única o apertura, pero dijo que en su opinión debería haber no más de dos listas pero lo dejó abierto, no hay nada cerrado en ese sentido. Que no haya gran cantidad de listas, expresó lo ideal que sean dos listas pero no quiere decir que se dé de esa manera", aseguró Gattoni en diálogo con Canal 13 San Juan.

"La interna se terminó. Nosotros tenemos enfrente un adversario que plantea un escenario distinto y nosotros estamos todos encolumnados, todos somos la misma expresión no se puede concebir un partido tan amplio con un pensamiento unívoco pero sí encolumnado pero no se piensa en términos de interna ni de mayorías o minorías dentro del PJ", dijo Gattoni.

Respecto del bloquismo, principal socio del PJ en los últimos años, Gattoni expresó que " todo escenario es posible, primero se definirá el frente, luego su estrategia y armar listas que no sean competitivas no tiene sentido, el PJ y el gobernador no se ha expresado en que haya una o que sea del bloquismo, son expresiones propias del bloquismo y no necesariamente serán parte de la estrategia del Frente de Todos". En el partido de la estrella, su líder Luis Rueda, que trabaja en la oficina contigua a la del Gobernador, aseguró que "voy a defender el Frente de Todos porque le ha hecho bien a la provincia" y estudian si presentar una lista propia a internas -que serviría para mostrarse en sociedad de cara a 2023- o sumarse a una por consenso con el PJ.

Uñac, horas antes de la reunión del Consejo del PJ, había hablado de que "no hay nombres, el 14 de julio se presentan los frentes y estamos trabajando con algunos nombres, estamos midiendo, esto es con paridad así que tenemos que pensar en hombres y en mujeres, hay una cantidad importante de mujeres dentro de este proyecto político que han defendido y van a seguir defendiendo los intereses de San Juan en Buenos Aires y en el caso que podamos incorporar a alguien que no está dentro de esta órbita, que pueda tener algún tipo de función provincial. Lo importante es que pongamos adelante de todos el interés de la provincia de San Juan".

Ya en el meeting partidario de anoche, el gobernador analizó que "están en juego dos modelos de país, dos proyectos. El que representamos nosotros, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, y el que representa Juntos por el Cambio. Y hay que tener en cuenta lo poco que ellos pudieron hacer en cuatro años y los que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo, incluso, en un contexto de pandemia". Y remarcó sobre la oposición que "hay que recordarle a la sociedad que ninguno de los problemas que ellos plantearon que podían resolver, han sido resueltos, y que muchos de ellos, los hemos resuelto nosotros en pandemia. Uno de ellos fue la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias" y pidió que la competencia se dé "sin ahondar la grieta".

En las PASO de septiembre y las legislativas previstas para el 14 de noviembre, los sanjuaninos deberán elegir tres de sus seis diputados nacionales, ya que terminan su mandato los justicialistas Walberto Allende y Francisco Guevara, y el macrista Eduardo Cáceres.