El Gobierno intimó a la UTE de empresas que lidera CICON a avanzar con el Penal de Ullum

Obra prometedora si la hay en San Juan es la del Penal de Ulum, cuando esté terminada por su importancia social, pero en la previa, que es ahora, con su construcción genera gran expectativa la cantidad de mano de obra por cientos y la movilidad de la rueda económica con la compra de insumos, por ejemplo, que se espera con estos trabajos que se desarrollan en el llamado camino de Matagusanos en Ullum. Pero poco el ritmo de los trabajos generó quejas públicas el mes pasado por parte de Sergio Uñac y una fuerte advertencia a la UTE encabezada por Cicon de que haya avances, a riesgo de perder el contrato si se incumple. Ahora desde el Ministerio de Obras confirmaron que se oficializó la intimación a las constructoras.

"Es correcto el dato de 2,68 % de avance y se ha intimado a la empresa a acelerar las tareas, sobre todo en lo que respecta a la elaboración del proyecto ejecutivo que es lo que están demorado y que no les permite abrir frentes de trabajo", informó el secretario de Obras provincial, Alberto Demartini, a Tiempo de San Juan.

Noticias Relacionadas Fuerte advertencia de Uñac a las empresas que hacen el nuevo penal de Ullum por el ritmo de obra

La obra se emplaza en el camino a Matagusanos.

"Supongamos que sean responsabilidades compartidas, pero en definitiva es importante reconocer que debería tener mayor avance porque además corresponde que haya más trabajadores y no los hay, lo he visto, el lunes hemos sobrevolado la zona, y pretendemos que tenga más ritmo. Es una UTE y hay conversaciones. Somos muy claros, si el ritmo de obra no es el que corresponde procedemos a cambiar la empresa que es lo que corresponde", advirtió el gobernador claramente molesto el 12 de mayo último.

Ahora, Demartini indicó que "en forma permanente se le viene reclamando a la UTE respecto a los avances del proyecto ejecutivo mediante reuniones semanales".

¿Qué respuesta obtuvo el Gobierno? "En la actualidad tenemos presentaciones parciales algunas de las cuales han sido aprobadas y otras están en etapas de revisión", indicó el Secretario.

En cuanto a qué se ha hecho hasta ahora en el predio ullunero, dijo que "ya está muy avanzado el movimiento de suelo que es muy importante por el declive que posee el terreno natural y se han generado las plataformas donde se implantarán los edificios. Está realizado el cerco perimetral externo y es posible iniciar las obras de los puestos de vigilancia y el segundo cerco y ya han empezado los trabajos de excavaciones de fundaciones de algunos edificios".

Estos trabajos fueron adjudicados a la UTE conformada por las empresas Cicon, Daz, Chiconi y Sat, pero con la crisis de la gestión macrista quedaron paralizados y luego vino la pandemia. Con la demora, las obras que habían sido cotizadas inicialmente en 1.670 millones de pesos se encarecieron y la mitad del financiamiento es aportada por Nación, tras peticionarse al presidente Alberto Fernández.

El inicio de la obra se dio el 9 de enero y presenta un avance del 2.68 %. El plazo es de 48 meses y la mano de obra informada asciende a 35 personas. En esta etapa, el monto del contrato asciende a $1.919.826.118,97