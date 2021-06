Rechazaron las cuentas del 2019 de Capital: por más de $5 millones no justificados, notificaron a Aranda y otros 4 ex funcionarios

El Tribunal de Cuentas no aprobó las cuentas del municipio de la Capital del 2019. La causa: una deuda de $10.592.127,99 que Supercanal mantenía con la municipalidad y cuya devolución fue acordada mediante publicidad. No se pudo acreditar con documentación el pago de $5.795.433,89, por esta razón el Tribunal notificó a cinco ex funcionarios de la gestión anterior, entre los que se encuentra el ex intendente Franco Aranda. Ahora deberán conseguir documentación que demuestre el pago total de la deuda o si no el dinero deberá ser devuelto a las arcas públicas. Cuáles son los procedimientos.

En algunos municipios, se permite que empresas del rubro medios de comunicación puedan canjear sus deudas por publicidad. Así se manejaba la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Aranda. Amparados en esta posibilidad, la municipalidad y Supercanal acordaron el pago de $10.592.127,99 a través de publicidad.

Como lo establece la legislación, se presentó el ejercicio contable correspondiente al 2019 en el Tribunal de Cuentas. La entidad puede aprobar o reprobar las cuentas, cuando objeta un ejercicio puede indicar reparos, hacer recomendaciones u objetar un ejercicio, Esto fue lo que sucedió en este caso.

El Tribunal terminó reprobando las cuentas de la municipalidad porque no hay pruebas que acrediten que toda la deuda fue saldada. Son $5.795.433,89 los que no están respaldados con documentación. Por esta razón, fuentes del Tribunal de Cuentas informaron que fueron notificados cinco funcionarios de la gestión pasada, incluido el ex intendente Franco Aranda. El resto son el ex coordinador de Gabinete, Alejandro Carvajal; el ex director de Prensa, Gabriel García; la ex secretaria de Hacienda, Sandra Orellano Ruiz y el ex secretario de la Unidad Tecnológica, Tomás Andrés Zavalla.

Los cargos que figuran en la cédula de notificación atribuyen "no haber acreditado documentadamente, ni registral ni contablemente, el origen y exactitud de los montos compensados en Convenio de Pago N°2307", entre la municipalidad y la empresa Supercanal.

Ahora los ex cinco funcionarios deberán presentar los correspondientes recursos que permitan acreditar que la deuda fue cancelada. En caso de que no se pueda, los escenarios que se manejan para su devolución son: que los conceptos sean abonados por los implicados o que el pago se transforme en una deuda solidaria, donde se distribuiría su pago entre los ex funcionarios y el municipio en un porcentaje decidido por el Tribunal de Cuentas.

El juicio que pagó Capital

Un concurso de precios para construir 200 tapas de arbolado público en el 2016 derivó en un juicio que terminó perdiendo la Municipalidad de la Capital. ¿Qué pasó en el medio? La empresa constructora LV fue contratada para hacerse cargo de la obra y cuando los trabajos estaban al 50% un supuesto representante de la compañía cobró por lo realizado gracias a un cambio de último momento aplicado por personal municipal. Meses después, el representante, Manuel Mínguez, se suicidó. Tras su muerte, LV se presentó en la Justicia para reclamar por el pago de las tapas del arbolado. Aseguran nunca haber recibido los fondos e indicaron que Mínguez no era miembro del staff gerencial de la firma.

La jueza Adriana Tettamanti condenó a la municipalidad a pagar $300.000 por “irregularidades” en el proceso. La demanda inicial de LV era de $700.000 pero los abogados del municipio de la gestión actual presentaron pruebas que permitieron bajar el monto a pagar, que terminó cerrando en $300.000.