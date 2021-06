¿Te imaginás sin usar el barbijo en Argentina?: ésto dijo Santiago Cafiero

En las últimas horas, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, expresó que espera que una vez que el 70% de los argentinos estén vacunados y baje la circulación viral se puedan relajar las medidas, entre ellas el uso del barbijo.

Además, Cafiero dijo que "nosotros tenemos el 30% de la población argentina vacunada con al menos una dosis. Esos países que tomaron estas medidas están alrededor del 50%. Yo creo que nosotros podemos mirar con mucha expectativa eso. Para que se pueda dar esa posibilidad, se deben producir dos condiciones al mismo tiempo: una merma importante de la circulación viral y una cobertura, al menos, superior al 70%".

"En la medida en que exista alta circulación viral, una mayor cobertura de vacunación por sí sola no garantiza las condiciones para dejar de usar el barbijo, ya que en esas circunstancias hay que sostener todas las medidas de cuidado. Los países que han avanzado en un relajamiento tienen más del 50% de su población vacunada, en algunos casos el 70% con ambas dosis", añadió.

La expectativa general pasa por si cuando lleguen las fiestas de fin de año se habrán terminado las restricciones para volver un poco a la normalidad.

"Creo que ponerle fecha no es lo adecuado. Nosotros tenemos que tener un objetivo de vacunación y que se cumplan los 21 días para que esa persona esté inmunizada. Pero nosotros nos entusiasmamos con lo que pasa en el hemisferio norte porque ellos arrancaron una campaña de vacunación a partir del acceso que tuvieron a la vacuna, empezaron con más velocidad", enfatizó.

"¿Cuándo se cumplirá ese objetivo? Bueno, la llegada de vacunas es importante a pesar de las vivencias personales. Hoy hay que preguntar si cada uno de nosotros conoce a alguien mayor de 60 años. Si conocés a alguien de esa edad, seguramente está vacunada. Y si no está vacunado, puede ir a vacunarse sin turno. Y si no, es porque no se quiere vacunar. Pero en general tenemos al 90% de mayores de 60 años con al menos una dosis aplicada", concluyó.

(Fuente: Minuto Uno)