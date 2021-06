Bullrich sacó de la pista a Cáceres, pero eludió referirse a la denuncia de Martinazzo

"Es difícil que Cáceres pueda participar con un proceso judicial en marcha", declaró la presidente del PRO nacional, Patricia Bullrich, quien habló por primera vez de la delicada situación en la provincia, con el enfrentamiento entre el dirigente Eduardo Cáceres y la vicepresidenta partidaria local expareja, Gimena Martinazzo que lo denunció por violencia de género. La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, en diálogo con Diario de Cuyo, confirmó que el actual diputado nacional no podrá ser candidato a repetir en las elecciones legislativas de este año, pero no se explayó sobre el serio conflicto institucional interno.

"El propio Eduardo Cáceres ha dicho que quiere que se termine este proceso judicial. Eso nos parece importante. Él mismo dice que necesita tener esa resolución para poder tomar una decisión. Es importante que las cosas se resuelvan", indicó Bullrich sobre el dirigente sanjuanino, que está procesado en el marco de una denuncia por agresiones que presentó Martinazzo, generando una grieta en el PRO sanjuanino.

Ante la consulta de si es conflictivo que Cáceres pueda participar de las legislativas, Bullrich respondió que "sí, claro", aunque aclaró que "esperemos que la resolución sea rápida, porque la Justicia es justicia cuando es rápida. Es muy importante el fin de ese proceso judicial porque eso va a dar la capacidad de decisión respecto a su figura".

Respecto de la vice del PRO local que luego de denunciar a Cáceres fue denunciada ella ante el Tribunal de Disciplina del partido por presuntamente quedarse con un porcentaje de los sueldos de los concejales, Bullrich dijo escuetamente que "se abrió un expediente y está en investigación. Son procesos que tienen sus tiempos".

Cáceres tiene mandato hasta diciembre como diputado nacional.

Por otro lado, sobre los armados para armar las listas en la competencia para el Congreso, dijo que "Estamos dispuestos a conversar con partidos y alianzas, pero en el marco de que avalen nuestro proyecto de república, de libertad y del modelo productivo sanjuanino. Si están en contra, sería como ir para atrás en lo que es hoy la economía sanjuanina". Agregó que "el PRO es columna vertebral de ese frente (Con Vos). Por supuesto que tenemos que integrar una lista. No quiero hablar por los sanjuaninos, que son defensores de su autonomía como para que yo decida quiénes son los candidatos".

También analizó que "la estrategia del PRO en San Juan va a ser mantener fuerte la base que nos llevó a tener una buena elección en 2017 y, también, en la presidencial de 2019. Estamos abiertos a sumar otros partidos, pero con ciertas condiciones". Y que "lo ideal siempre es ir en una lista de consenso. Ahora, si no lo hay, se puede ir a las PASO y, ahí, confeccionar la lista. Es algo que no puedo plantear desde acá porque es una conversación con los dirigentes sanjuaninos".

No obstante, Bullrich remarcó que "la alianza que hemos realizado, con partidos como Producción y Trabajo, la UCR, el bloquismo disidente y Dignidad Ciudadana, hizo una buena elección a gobernador y tenemos legisladores que son parte de nuestro bloque". Y habló de nuevos socios poniendo límites, en particular se refirió a la minería: "hay otros partidos, grupos y ciudadanos independientes que han conformado otros espacios que se quieran sumar. Estamos abiertos a discutir y de acuerdo en sumar, pero con ciertas características: tener una clara defensa de lo que es el modelo de producción sanjuanino. Creemos en la minería sustentable y la vamos a defender".