Tras el accidente en Matagusanos, apuran el abandonado mantenimiento de la Ruta 40 a Jáchal

"Estamos trabajando en eso, la gente nuestra, de Vialidad Nacional, porque son muchas las rutas nacionales que tenemos con algunos problemas porque durante los 4 años del Gobierno anterior prácticamente no se ha hecho mantenimiento de rutas. Le hemos pedido que se concreten los contratos CREMA que funcionaron bien en su momentos, pero nosotros no tenemos CREMA desde hace bastante tiempo, así que esperemos que lo podamos resolver en el corto plazo", dijo este jueves el ministro de Obras, Julio Ortíz Andino, sobre el arreglo de las rutas en general y sobre el particular camino a Jáchal donde el miércoles se dio un grave accidente con víctimas fatales y heridos.

Según explicó el ministro, los contratos CREMA permiten la rehabilitación y mantenimiento de las rutas nacionales y el que más se está gestionando es el de la Ruta 141 por Difunta Correa a La Rioja que no tiene mantenimiento desde hace prácticamente 6 años. "La ruta a San Luis tenía un CREMA pero ha concluido y debería hacerse una renovación pero está en mejores condiciones. La 40 Sur tampoco tiene CREMA porque estaba la obra nueva pero el tramo final de la sección entre Tres Esquinas y el límite con Mendoza pedimos que si no hace una obra pronto, por lo menos se haga un trabajo de mejora. Ni hablar de la ruta a Jáchal. Estamos trabajando con Vialidad Nacional para eso", aseguró el funcionario uñaquista.

La autopista a Albardón, cerca de terminarse

También habló el ministro sobre la Ruta 40 Norte, desde Circunvalación hasta antes del puente de Albardón que está en plena finalización de obra: "la idea es tenerla inaugurada totalmente para septiembre, pero dentro de esas tareas falta hoy terminar una parte de la calzada principal y donde más detalles faltan es en las colectoras, entonces estimamos que para el mes de julio se podrá estar habilitando la parte central así quedan las colectoras para terminar de trabajar sobre ellas".