Tasarán los terrenos de los baños de Talacasto para convertirlos en un complejo turístico

Las aguas termales y una construcción que encaró un grupo de jóvenes fue lo que le dio vida a los baños de Talacasto, un lugar que quedó abandonado en el departamento Ullum. Para intentar resucitar la zona, el intendente Leopoldo Soler, le pidió al Tribunal de Tasaciones que determine cuánto cuestan estas tierras. El objetivo: conseguir financiamiento para armar un complejo turístico que revalorice las aguas termales.

En el Tribunal de Tasaciones el trabajo pasará por determinar cuánto cuestan las tierras que son propiedad de un privado. El dueño consiguió la titularidad de las tierras luego de haber conseguido la posesión veinteañal.

Actualmente en una conocida página web de compra-venta hay un aviso que promociona la venta de diez hectáreas, que incluye aguas termales de Talacasto. Si bien no está publicado el precio, los dueños aseguran que se trata de 10 hectáreas ubicadas sobre la Ruta 436, frente a los baños termales de Talacasto que intentará comprar la municipalidad.

Si el precio está dentro de lo posible, desde la Municipalidad enviarán al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que autorice la expropiación. Para pagar el predio y para darle vida al proyecto turístico que tienen en mente hará falta ayuda provincial y nacional.

Desde la municipalidad se ilusionan con que el precio del terreno no sea tan alto porque no tiene servicios: no hay luz ni agua corriente y porque lleva muchos años de abandono sin inversiones en vista en el corto o mediano plazo.

Si el predio pasa a ser propiedad de la municipalidad, el objetivo es que el complejo turístico que se arme allí revalorice las cualidades de las aguas termales de Talacasto, conocidas por sus propiedades curativas.

Las aguas termales de Talacasto tienen una temperatura de 26º, son sufurosas y tienen excelentes propiedades terapéuticas para la mejora de lesiones en la piel. El complejo de baños concluyó con la construcción de la primera pileta de las termas en 1933, años después el Gobierno de la Provincia construyó los baños que aún se pueden ver en el lugar.