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Reordenamiento

Con cambios en su equipo, Rosas busca "fortalecer" la gestión en Caucete

Designó a Alfredo Cortez en Medio Ambiente y anticipó más cambios en el gabinete municipal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una decisión orientada a "fortalecer" la gestión municipal, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, dispuso cambios en su gabinete.

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En ese marco, se anunció la designación de Alfredo Cortez al frente de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Según se informó oficialmente, el objetivo es optimizar el desempeño operativo del área y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

“En el marco del fortalecimiento permanente de la gestión, se dispuso la designación de Alfredo Cortez al frente de la Subsecretaría de Medio Ambiente”, señalaron desde el municipio, al tiempo que anticiparon que los cambios “serán acompañados por otros necesarios para seguir fortaleciendo la gestión”.

En paralelo, desde la intendencia agradecieron la labor de Martín Díaz, quien deja el cargo pero continuará formando parte del equipo. “Destacamos su compromiso y vocación de servicio con los cauceteros”, expresaron.

La llegada de Cortez no es un hecho aislado dentro de la estructura municipal. Se trata de un funcionario con trayectoria en el área de obras públicas: en 2011 asumió como titular de Obras y Servicios Públicos del departamento, luego de haber desarrollado una carrera interna dentro del municipio.

De acuerdo a registros periodísticos, Cortez, maestro mayor de obras, se desempeñó durante años en esa área, donde comenzó como administrativo y fue escalando hasta ocupar cargos de mayor responsabilidad, lo que consolidó su perfil técnico dentro de la gestión pública.

En un año clave para la política local, la intendenta Romina Rosas avanza con cambios en su gabinete con la mira puesta en reordenar y fortalecer su gestión de cara al escenario electoral que se avecina. Si bien no podrá ser candidata en 2027 —ya que la normativa vigente le impide acceder a un tercer mandato consecutivo y la obliga a dejar pasar al menos un período—, sus movimientos también se leen en clave política. Rosas fue electa por primera vez en 2019, convirtiéndose en la primera mujer en conducir el municipio de Caucete, y luego logró la reelección en 2023, consolidando su liderazgo en el departamento.

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