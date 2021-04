La IGJ detectó transferencias ilegales por $54 millones a Macri mientras era presidente

El fideicomiso ciego que Mauricio Macri anunció para transparentar el manejo de su patrimonio durante su presidencia no tiene un solo papel en regla. La Inspección General de Justicia (IGJ) que conduce Ricardo Nissen solicitó que se lo declare nulo por numerosas irregularidades y detectó transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos a Macri durante su gobierno de una sociedad donde tenía acciones Juliana Awada, su esposa.

En la resolución 226, a la que accedió El Destape, la IGJ remarcó que todo lo que hizo Macri con su fideicomiso ciego fue irregular. Por empezar, que la figura del fideicomiso ciego no existe en Argentina, que Macri en su declaración jurada como Presidente puso un patrimonio con un monto de fantasía que era 5 veces menor solo a lo que su hermano Gianfranco declaró en la amnistía fiscal y aún así no incluyó todos sus bienes en ese fideicomiso, que le dio el manejo de esa parte de su patrimonio a una empresa fundada por un funcionario propio y, para colmo, que nunca perdió el manejo de esa porción de su patrimonio y lo hacía a través de Laura “técnicamente no es delito” Alonso, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción.

Pero lo más notable es que Macri recibió 54 millones de pesos en cuatro transferencias que para la IGJ son ilegales.

Fuente: El Destape.