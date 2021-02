¿Por qué “Ingresos Brutos” fue TT en twitter? Arden las redes, y la oposición vota partida

El Senado Nacional dio media sanción a última hora de ayer al proyecto enviado por el Ejecutivo, que ratifica el Consenso Fiscal.

El resultado fue de 49 votos positivos contra 15 negativos.

Para alcanzar este número, el oficialismo contó con el apoyo de varios senadores de la oposición, especialmente de Juntos por el Cambio.

Ayer, 9 senadores de Juntos x el Cambio votaron a favor de liberar a las provincias para subir Ingresos Brutos



Julio Cobos

Pablo Blanco

Mario Fiad

Pedro Braillard

Silvia Giacoppo

Julio Martínez

Stella Olalla

María Vega

Pamela Verasay



Esta es la “oposición” al kirchnerismo. — Ronnie Reagan (@menduco_liberal) February 25, 2021

Algunos correligionarios de estos se lo reprocharon en redes sociales.

Pésima noticia la aprobación en Senado del Pacto Fiscal que revierte la baja de Ingresos Brutos de 2017. Lamento que algunos senadores de JxC hayan decidido acompañar, por las razones que sean. — Luciano Laspina (@LaspinaL) February 25, 2021

En el @senadoargentina se aprobó el proyecto de ley de #ConsensoFiscal del oficialismo que dará vía libre a las provincias para aumentar impuestos de manera discrecional que traerán grandes consecuencias para la generación de empleo genuino. pic.twitter.com/CBPaFFhRVW — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) February 25, 2021

Adhiero a la opinión del economista de cabecera del bloque de Diputados del @proargentina Destruir los esfuerzos de reducción de impuestos hecho por nuestro gobierno es inaceptable. El país productivo NO DA MÁS. https://t.co/TLfU4tdYIG — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 25, 2021

Fundamentalmente las críticas de opositores, ex funcionarios y periodistas especializados tiene que ver con la autorización para que los gobiernos provinciales no bajen los ingresos brutos, a cambio de no incrementar el stock de deuda en moneda extranjera.

No sé si sabías Roberto que ingresos brutos se llama así porque es la manera que tienen los brutos de conseguir ingresos. https://t.co/xYWeSmYiIJ — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 lucas llach (@lucasllach) February 25, 2021

Esta es la lista de los senadores que votaron a favor y en contra de que las provincias puedan volver a subir Ingresos Brutos, el peor impuesto de todos, el que multiplica la pobreza y el subdesarrollo https://t.co/owvLSBvxN6 — Martin Tetaz (@martintetaz) February 25, 2021

El bloque opositor se partió a la hora de la votación, y acompañaron al Frente de Todos el fueguino Pablo Blanco; el correntino Pedro Braillard Poccard; los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo; el riojano Julio Martínez y la entrerriana Stella Maris Olalla.

También votó con el oficialismo la senadora del interbloque Parlamentario Federal, la riojana Clara Vega, y los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El acuerdo, una prórroga del firmado por los gobernadores en 2017, fue refrendado por Alberto Fernández y 21 mandatarios, el 4 de diciembre de 2019. No firmaron Sergio Zilioto, de La Pampa, Alberto Rodríguez Saá de San Luis, (ya que no lo habían hecho tampoco en 2017), y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.