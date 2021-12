Fuego cruzado en Rawson: la trama jamás contada

Todavía convaleciente y con el municipio tapado de basura, Rubén García redefinía por estos días su estrategia para encarar los dos años de mandato que le quedan por delante. Sigue en pie su vocación de ir por la reelección en 2023 a pesar de las dificultades. El conflicto con el SUOEM desnudó la fractura política con el giojismo que le dio plataforma para llegar a la Intendencia en 2019. Paradójicamente, también lo acercó al gobernador Sergio Uñac.

Tras la cirugía coronaria a la que debió someterse en el Hospital Italiano en Buenos Aires el 17 de noviembre, García tiene todavía unos 30 días de recuperación por delante para estar a pleno. Aun así debió retomar precipitadamente el ejercicio del cargo, obligado por la crisis que se plasmó en las calles del departamento. Recientemente accedió a información reveladora. Pudo comprender cabalmente que hubo un plan montado incluso antes de que debiera ausentarse.

Según una fuente de su entorno, el intendente le había concedido una audiencia a la cúpula del SUOEM el lunes 15 de noviembre antes de viajar a Buenos Aires. Su secretaria recibió un llamado de parte de la conducción sindical, excusándose de asistir. El martes 16, García partió con rumbo al Hospital Italiano. El jueves 18, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvado, le otorgaba la apertura de la paritaria al gremio municipal.

Quiebre. El intendente Rubén García en la conferencia de prensa del 15 de diciembre. Confirmó el descuento de los días de paro.

Para García quedó más que claro. La ausencia del SUOEM en la audiencia del lunes obedeció a un plan previamente acordado, que el intendente desconocía hasta el momento. Era cuestión de esperar unas 48 a 72 horas para que el presidente del Concejo actuara. Por segundo año consecutivo, Salvado activó la paritaria apenas quedó al frente del Ejecutivo. Lo hizo en 2020 y lo repitió en 2021.

De haber prosperado la paritaria, García habría encontrado a su regreso un acuerdo laboral del que él no fue parte, que seguramente habría comprometido los recursos municipales para el 2022. Pero la negociación se abortó por intervención de UPCN. Este otro sindicato que también tiene representación en el municipio acudió a la Justicia y logró congelar todo, por haber sido excluido de la mesa de diálogo.

Lo que vino a continuación fue una encendida reacción del SUOEM, con un paro de recolección de residuos en plena conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo. Apremiado por el conflicto, García regresó a la función precipitadamente y denunció que hubo mano de obra para arrojar bolsas de basura por las calles, para agravar la sensación de caos.

Finalmente el viernes pasado la Subsecretaría de Trabajo declaró la ilegalidad de las medidas de acción directas e indirectas del SUOEM y le ordenó restituir plenamente todos los servicios. Con esa resolución en el escritorio, el intendente dispuso el descuento de cuatro días no trabajados en contexto de conciliación obligatoria. Con esta decisión política buscará enviar un mensaje hacia los empleados: fueron usados para una disputa y ahora tendrán que pagar el costo con sus bolsillos.

‘Llamale al gobernador’

Llegó a oídos del intendente un episodio ocurrido en una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, donde había representantes sindicales y del municipio. En esa reunión el titular del SUOEM, Antonino D’Amico, le dijo a viva voz al subsecretario Jorge Oribe que llamara a Sergio Uñac para que el gobernador le ordenara a UPCN retirar la cautelar. No fue todo. El dirigente gremial reconoció delante de varios testigos que ‘todo estaba bien con Salvado’. Fue otra prueba del acuerdo preexistente que se frustró, primero por la acción judicial y luego por el regreso de García.

El deterioro de la relación política entre el intendente y el presidente del Concejo Deliberante, su sucesor natural en caso de ausentarse, no tiene remedio. Salvado pertenece inequívocamente al espacio Lealtad Justicialista y García entiende que no mueve un dedo sin antes consultarlo con el giojismo. Aunque el jefe comunal dijo en conferencia que había hablado al respecto con el diputado departamental, Juan Carlos Gioja, esa conversación nunca sucedió. Resolución. El viernes 17 de diciembre llegó la cédula de notificación de la Subsecretaría de Trabajo contra el SUOEM.

La charla supuestamente había sido para preguntarle al exintendente si Salvado estaba actuando por cuenta propia o tenía instrucciones superiores de proceder en el sentido que lo había hecho. García manifestó ante los periodistas que el diputado Gioja se había despegado de las decisiones del presidente del Concejo Deliberante. Esa declaración no existió. Las tensiones están a tope y las desconfianzas, en su peor momento desde que empezó la gestión.

García llegó al poder como precandidato del giojismo en la interna de marzo de 2019, cuando logró derrotar al uñaquista Pablo García Nieto. Luego en marzo de 2020 Rubén volvió a confrontar con Casa de Gobierno cuando fue candidato a presidente de la Junta Departamental del Partido Justicialista, por la lista de José Luis Gioja. Esta vez le tocó perder.

La relación con Uñac nació tirante, pero los acontecimientos recientes contribuyeron a acercar posiciones. De hecho, en el sitio oficial de información pública se divulgó la foto del encuentro entre el gobernador y el intendente el miércoles 8 de diciembre, tras la reincorporación del jefe comunal. La imagen fue un gesto inequívoco de respaldo al jefe comunal en términos institucionales y políticos. Contención. El miércoles 8 de diciembre Gobierno difundió la foto de la reunión entre Sergio Uñac y Rubén García.

Al menos dos fuentes de Gobierno reconocieron que el propio gobernador había pedido ‘cuidar’ a García, dada su situación de salud y la embestida surgida desde el Concejo Deliberante y el SUOEM. Esto determinó que otros aspirantes al sillón de Villa Krause bajaran los decibeles de su precampaña. Por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga.

Rawson es un bastión peronista muy importante, tratándose del padrón electoral más numeroso de toda la provincia. En las últimas elecciones legislativas el respaldo al Frente de Todos se vio notablemente reducido, quedando apenas 4 puntos por encima de Juntos por el Cambio. Hay alerta a todo nivel.

En el entorno de García reconocieron que el intendente lleva dos años gobernando sin apoyo del Concejo Deliberante. Aunque el bloque oficialista tiene mayoría -8 de los 12 escaños- solo cuenta incondicionalmente con dos ediles: Iris Montaño y Juan Raed. Aun así ha logrado que le aprueben las ordenanzas necesarias para llevar adelante la gestión.

Pero quedan dos años por delante y el diálogo está prácticamente cortado. Además, es previsible que empiece en 2022 todo el movimiento previo para 2023, teniendo en cuenta que las elecciones podrían adelantarse a junio. Quien quiera abonar una candidatura, tendrá que desplegarse en el arranque mismo del año que viene.

El sueño de la reelección

Para García la carrera preelectoral también comenzará en febrero de 2022 a más tardar. El primer motivo es completar los 30 días de recuperación que aún le quedan por delante. Pero también hay razones políticas: sabe que no puede demorar mucho más su campaña porque las cosas no están bien. Le tocó debutar en la gestión con la pandemia y todos los planes originales se vieron afectados. Las encuestas de imagen no lo favorecen. Remontar esos números será su mayor carta para hacer a un lado a los otros aspirantes, que son varios.

En realidad tiene una doble construcción pendiente. Una es la vinculada a los vecinos, con los que debe reconciliarse. Para concretarlo, la medida más urgente será limpiar las calles, encarrilar la recolección de residuos. La otra construcción será interna, con la militancia peronista, dadas las nuevas condiciones electorales impuestas por la Legislatura en la sesión del jueves pasado.

La eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias provinciales para 2023 dejará la conformación de listas al arbitrio de las internas partidarias. Resolverán los afiliados y, por supuesto, las cúpulas. García estima que si logra mejorar su vínculo con los vecinos, tendrá crédito suficiente para entrar en la consideración de Uñac a la hora de repartir candidaturas. Pero también tendrá que lubricar su relación con el peronismo rawsino. Y eso no será nada fácil.

Al frente de la Junta Departamental quedó el joven Marcos Andino, funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano. Aparte está el Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, con su espacio Rawson Nuevo. Dentro del peronismo también está la delegada del Ministerio de Trabajo de Nación en San Juan, Silvia Pérez. Aparte está el ibarrismo, que hoy encarna Carlos Munisaga. Entiéndase que esta nómina no es exhaustiva. Apenas es indicativa de las múltiples facetas que puede presentar el Frente de Todos.

García tiene buena relación con todos, cordial, pero carece de diálogo. Incluso, a raíz de los recientes acontecimientos, su vínculo con el giojismo también quedó lastimado. Por lo tanto, la mejor apuesta que puede vislumbrar en el horizonte es mejorar ostensiblemente la gestión para terminar imponiéndose por el peso de las encuestas. Decirlo es fácil. Concretarlo es otra cosa.