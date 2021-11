Jorge Escobar lanzó una idea para el Gabinete y dijo que Uñac tiene una ventaja

Luego de las elecciones legislativas en San Juan, que terminaron con un ajustado resultado favorable al Frente de Todos, formación política conducida por el gobernador Sergio Uñac, empezó a sonar la idea de recambio de alfiles en el Gabinete provincial. Hubo versiones cruzadas sobre esa necesidad política. Hombres de confianza del mandatario dieron puntos de vista diferentes. En ese contexto, arrimó su opinión una voz autorizada. El dos veces gobernador Jorge Escobar explicó la idea de crear un "ministro coordinador" y también señaló cuál es la ventaja de Uñac.

En una larga entrevista en Radio La Red de Medios, Escobar expuso -al minuto 45- que la administración uñaquista necesita incorporar una figura en el organigrama. "Este Gobierno necesita un ministro coordinador", apuntó, una especie de "jefe de Gabinete". "Eso no existe dentro de la Constitución Provincial, pero sí tenemos asesores, y al jefe de asesores hay que ponerlo como ministro coordinador", dijo. Esto es porque "el gobernador no tiene el tiempo para estar detrás de cada una de las funciones". La idea es que quien ocupe ese eventual puesto sea "un preceptor de cada uno de los ministerios y ayudar en cada uno de ellos". Así, "cuando se juntan con el gobernador ya tienen el problema desmenuzado".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el secretario General de la Gobernación tome el timón de ese posible cargo, Escobar respondió que no, que no debería serlo y que no es positivo "agregarle funciones a nadie".

El ex mandatario local, que ocupó el sillón de Sarmiento en dos ocasiones -1991 a 1992 y 1994 a 1999-, unió la idea del "ministro coordinador" a la "ventaja" que le atribuye a Uñac si se decidiera a dar el salto a la política nacional. "Está muy bien posicionado nacionalmente desde el punto de vista de la imagen. Es el segundo gobernador con mejor imagen. Puede tener la oportunidad de ser un hombre para conformar una formula presidencial. Y si es así, por qué no ayudar a que un sanjuanino tenga la oportunidad de ser presidente o vicepresidente", dijo Escobar. De ser así, "va a tener que repartir su tiempo entre San Juan y la Nación".

Por eso, Escobar expresó: "Qué mejor que poner a ese ministro coordinador cuanto antes para que, desde la gestión, sea el que trabaje". En esto, también juega un rol clave el vicegobernador Roberto Gattoni, "que también es un hombre de gestión". "La provincia no estaría acéfala", indicó.

Además, sobre los cambios en el Gabinete, el ex gobernador respondió que "se necesita oxigenación". "Está visto que lo que necesitamos son leones nuevos", sentenció.