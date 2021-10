ARA San Juan: rechazaron la recusación que pidió Mauricio Macri contra el juez Bava

A 24 horas de la indagatoria que prestará el ex presidente Mauricio Macri como sospechoso de haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación del juez subrogante de Dolores Martín Bava, como había pedido la defensa del ex jefe de Estado. Sin embargo, en la misma resolución, los camaristas exhortaron a Bava a guardar “mesura” y “adecuada compostura” al resolver “en causas judiciales”, según la resolución a la que accedió Infobae .

La defensa de Macri había impulsado la recusación de Bava por temor a parcialidad y prejuzgmiento. A criterio del ex presidente, el juez había hecho una “construcción antojadiza” de la acusación y había hecho afirmaciones sobre una asociación ilícita destinada al espionaje en el gobierno de Cambiemos. El juez rechazó el planteo in limine: dijo que sus aseveraciones fueron cuando, en la misma resolución, procesó a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y cuando aludió las conclusiones de la comisión especial del Congreso que controla a los organismso de inteligencia.

Ahora, al revisar lo que dijo Macri y lo que dijo Bava, la Cámara de Mar del Plata afirmó que “si bien las afirmaciones formuladas al momento de convocar a declaración indagatoria al Sr. Mauricio Macri lo fueron en forma asertiva en cuanto a los hechos relatados, lo cierto es que ello fue precedido de la afirmación de que era en cuanto motivo de ‘imputación’ puntual, lo que sumado a la propia naturaleza del decreto judicial, impide que objetivamente puedan ser consideradas como causal de prejuzgamiento o que dé lugar al ‘temor de parcialidad’ invocado por el recusante, como para hacer lugar al apartamiento del Juez de la Primera Instancia”.

No obstante, si bien lo mantienen al frente de la causa, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza exhortaron al juez a guardar mesura. “Atendiendo el estilo imperativo y ‘poco moderado’ utilizado por el ‘a-quo’ (juez) al exponer sus fundamentos y argumentaciones, todo ello nos permite, en función de los poderes ordenadores del proceso de que nos encontramos investidos, exhortar al Juez Bava, para que en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales, en particular cuando ellas detentan repercusión social, evitando así incurrir en expresiones de aquella naturaleza como las advertidas en la resolución en estudio, sorteando así la posible generación de equívocos que lleven a planteos generadores de innecesarios dispendios jurisdiccionales”, sostuvo la Cámara Federal de Mar del Plata.

Es que, señalaron, “no podemos soslayar aquí, que es deber de los Jueces no solo tener, sino demostrar a través de sus actos, la contundente objetividad e imparcialidad que debe existir en toda decisión que rige la actividad jurisdiccional, impidiendo de tal modo que sus pronunciamientos puedan generar en los justiciables un fundado temor de parcialidad, o ausencia de ecuanimidad y rectitud en el cumplimiento de su función, y que no se encuentre ella sino sólo inspirada en la recta administración de justicia, que se exhiba despojada de cualquier injerencia extraña a tales postulados”.

Para la Cámara Federal, Bava “no puede olvidar” la circunstancia de que “los Magistrados judiciales deben actuar con el recato y la mesura pertinente que las circunstancias particulares aconsejen, como especialmente ocurre en el caso de autos, donde se formula una imputación penal a un ex Presidente de la Nación Argentina, vinculado con un acontecimiento que involucra profundos sentimientos personales que afectan a los familiares de las víctimas del suceso investigado, y que son caros en general a toda la sociedad, amén de haber acaecido el mismo, en el marco de un contexto histórico determinado y puntual”.

“Es entonces necesario que su proceder plasmado en el expediente judicial no contribuya a alentar ninguna clase de suspicacia que pueda estar teñida de supuestos no claramente expresados, o de diversos intereses políticos o de cualquier otra naturaleza, o aún que una buena parte de la ciudadanía pueda siquiera vislumbrarlos, pudiendo quedar indirectamente inducida por esos excesos terminológicos o de carácter emocional expresados por el Magistrado actuante en tales condiciones, lo que aparece ciertamente impropio en el contexto narrado”, se añadió.

El respaldo y la advertencia hacia el juez llamó la atención en fuentes judiciales, según pudo reconstruir Infobae. Es que, según señalaron, la resolución parecía contradictoria en sí misma, aunque ya había antecedentes en la jurisprudencia en términos similares. Un ejemplo fue la causa de los medicamentos y la labor del fallecido juez Norberto Oyarbide. Lo que sí queda claro es que se trata de un antecedente para Bava a la hora de tener poco margen de acción ante futuros cuestionamientos de las defensas.

La investigación por la que Macri fue llamado a indagatoria busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó controlar -a través de la AFI- los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y diciembre de 2018. A Macri le imputan seis hechos de seguimientos, ciberpatrullajes y reportes fotográficos de un grupo de familiares que pedían que el Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, fuera buscado para poder dar con los 44 tripulantes a bordo.

La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño. En la misma resolución en que se citó a Macri a indagatoria, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes les dictó embargos por 20 millones de pesos. También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados.

Después de dos convocatorias fallecidas, Macri deberá presentarse mañana al mediodía. Su defensa confirmó su presencia. Un grupo de simpatizantes irá a apoyarlo. En palabras públicas, Mauricio Macri afirmó: “Jamás espíe ni ordene espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema”, dijo. Y afirmó que la imputación hace pensar que se desconoce cómo se maneja la Casa Militar. Se descuenta que en su indagatoria repetirá ese razonamiento.

