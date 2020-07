La cuarentena estricta seguirá hasta el 16 de agosto en las zonas con más contagios

El presidente Alberto Fernández aseguró que "no estamos ante una gripe más" y la única forma es "cuidarnos nosotros" porque no hay vacuna contra el coronavirus, al plantear un panorama en el que los contagios si bien se concentran en el AMBA, irradia a provincias como el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y focos en el interior del país, como Jujuy, Chaco y Río Negro, en el anuncio sobre la continuidad de la cuarentena que encabezaba desde la residencia de Olivos.



"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", anunció el jefe de Estado junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



El mandatario convocó a "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos".

Fuente: Télam