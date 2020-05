Las frases clave del discurso de Uñac

Durante el mediodía de este miércoles, el máximo mandatario provincial, Sergio Uñac dio a conocer su opinión después de la polémica que generó la confirmación del cuarto caso de coronavirus en San Juan. Entre las medidas más importantes anunció que echaron de sus puestos laborales a dos jefes del Hospital Guillermo Rawson, además de la médica que se contagió. Pero el discurso fue mucho más que eso, por eso te mostramos las frases más importantes que utilizó el funcionario.

“La médica era parte del equipo, pero ya no lo es”

“Como paciente la médica va a tener toda la cobertura sanitaria”.

“Somos la tercer provincia con el mejor estatus sanitario del país”.

“Lo que he hecho siempre es manejarme con absoluta verdad”.

“El esfuerzo colectivo se vio un tanto vulnerado por una sola persona”.

“La actitud de casi 800 mil sanjuaninos no se puede ver empañado por una persona que vulnero los protocolos”.

“Evidentemente que ha sido separada del sistema de salud, ella (la médica contagiada de covid-19) y los jefes de terapia intensiva de adultos y también la jefa de infectología del Hospital Rawson”.

“La actitud de una persona no puede empañar lo que hemos hecho entre todos”.

“Es tedioso generar comparaciones, pero hay que mirar otros países y otros provincias porque 4 casos positivos a estas alturas es un logro”.

“Los contagios no los podemos eliminar, los podemos contener”.

“Asegurar desde la misma sociedad la protección necesaria a los contagiados”.

“Hemos ido sobre cada uno de los contactos de una doctora con una actitud irresponsable, de una doctora que no solo no supo cuidarse ella, cuidar a sus pacientes, cuidar a los sanjuaninos. La doctora no cuido ni siquiera a sus progenitores. Pero nosotros le vamos asegurar desde el Estado su absoluta recuperación”.

“Nada ni nadie nos va a decir a nosotros lo que hemos podido construir”.

“Tenemos casi todas las actividades económicas funcionando, tenemos uno de los mejores estatus sanitarios, ¿Y somos noticia por que detectamos el cuarto caso?”.