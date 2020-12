El túnel de Agua Negra genera tensión política entre Argentina y Chile

A la larga lista de complicaciones para que el ansiado túnel de Agua Negra vea la luz, se suma ahora una fricción política con consecuencias inusitadas entre Argentina y Chile y una zozobra que crece día a día sobre el futuro de la concreción de esta obra binacional en la que San Juan tiene las fichas puestas hace décadas para la salida al Pacífico. Como dio la primicia Tiempo de San Juan, en Chile causó gran revuelo la versión de que la gestión de Sebastián Piñera había renunciado unilateralmente al crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace años comprometió a las naciones de Argentina y Chile para la construcción de la obra binacional. Ahora, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, confirmó que es así, dado que consiguió la información en el Ministerio de Obras chileno tras insistentes gestiones y se mostró molesto por la no comunicación oficial de esta situación. Además, exigió explicaciones oficiales sobre la situación del proyecto que involucra a San Juan y a Coquimbo del otro lado de la cordillera.

"Ese crédito fue formalmente rechazado por Chile. Lo tenemos documentado. Y Chile no ha informado oficialmente a Argentina ni a la Región de Coquimbo”, dijo Bielsa, en diálogo con el diario digital sanjuanino Región Binacional. El diplomático remarcó que "el gobierno central tiene dos problemas: Uno con Argentina a la que al día de hoy nunca le comunicó nada, y otro problema con la Región de Coquimbo a la que tampoco le comunicó nada". Y declaró: "Esto se produjo en un momento que no habla muy bien de la buena fe del que tomó la decisión". Fruto de este escenario, Bielsa dijo que el futuro del túnel de Agua Negra es "todo un misterio"

A continuación, la entrevista completa:

-¿Es verdad que Chile renunció al crédito del BID para la construcción del Túnel de Agua Negra?

-Voy a relatar estrictamente los hechos. El día domingo 23 de agosto, estábamos trabajando y se me ocurrió pensar cuál era el grado de actividad del crédito del BID, es decir, si estaba activo y en qué situación. Como el representante argentino en el directorio del BID es muy amigo mío, lo llamé ese mismo domingo y le dije que por favor me informe.

Al día siguiente a la mañana, me dijo que ese crédito fue rechazado en la parte que le corresponde por Chile. Ese crédito fue formalmente rechazado.

Nosotros informamos de inmediato a la cancillería, porque el hecho de denunciar un crédito bilateral existiendo una entidad binacional que es el resultado de un tratado aprobado binacionalmente, constituye por lo menos una transgresión, al principio de buena fe en la interpretación de los tratados que consagran la convención de Viena. Además de muchas otras normas que se vulneraron.

A partir de esa información empezamos a buscar instrumentos que nos dieran una posibilidad material de constatar esto. Y conseguimos una copia del documento con el cual efectivamente Chile renuncia unilateralmente a su parte del crédito en el BID, de modo que Chile efectivamente renunció a ese crédito. También lo informamos a cancillería.

Empezamos a pedir entrevistas con el ministro de Obras Públicas de Chile, el señor Moreno. En cinco ocasiones con la entrevista concedida, el ministro la levantó. En la sexta ocasión, tuve la posibilidad de reunirme con el viceministro de Obras Públicas, esperando que me comunicara que Chile había renunciado a su parte del crédito. No me lo comunicó.

-¿Entonces esto Chile nunca lo comunicó oficialmente?

-En la práctica Chile renunció, y en la práctica Chile nunca le dijo oficialmente a la Argentina que esto era así, y no solo no se lo dijo a la Argentina, tampoco se lo dijo al representante de Obras Públicas del gobierno central en la Región de Coquimbo, que había dejado caer una sospecha en una declaración pública que nosotros tenemos sobre algunas razones extra técnicas sobre por qué Chile no quería hacer el Túnel de Agua Negra.

De manera tal que el gobierno central tiene dos problemas: Uno con Argentina a la que al día de hoy nunca le comunicó nada, y otro problema con la Región de Coquimbo a la que tampoco le comunicó nada.

Nosotros seguimos informando a la Cancillería, por lo menos mandamos cuatro cables extensos explicando esta situación.

-¿Cuándo se produjo esta renuncia de Chile al crédito del BID?

-Esto se produjo en un momento que no habla muy bien de la buena fe del que tomó la decisión, porque fue en el mismo momento en el cual se estaba yendo el presidente anterior y viniendo el nuevo presidente de la república Argentina. Es decir, en un momento de cambio administrativo.

No sólo eso, poco tiempo después de haberse reunido en Buenos Aires la comisión binacional mixta del Túnel de Agua Negra. O sea que se reunieron, se debatió, se levantó acta, luego renunciaron al crédito y hasta el día de hoy no lo comunicaron oficialmente.

-¿Cuál sería la posición de Argentina ante esto?

La posición de Argentina respecto a su país hermano es que en algún momento nos digan que hicieron lo que hicieron y por qué razón un túnel, que desde que empezó el año hasta hoy el presidente de la república en cuatro ocasiones manifestó públicamente que era prioridad para su gobierno, entre otras cosas porque estaba financiado, el gobierno de Chile ha anunciado lo que está probado que ha hecho.

Esto que les digo es exactamente como sucedió.

Si la situación fuera al revés, si Argentina hubiese denunciado su parte del crédito y no hubiese avisado a Chile, el gobierno de Chile con seguridad preguntaría: “¿Qué quieren hacer ustedes? Porque a lo mejor podemos hacerlo de todas maneras, ¿ustedes no quieren el crédito del BID, en condiciones muy favorables, pero quieren financiamiento privado? Bueno, vamos a trabajar en eso. ¿O ustedes no quieren que se haga el Túnel de Agua Negra porque prefieren que se haga el Túnel de Las Leñas porque tienen una salida más conveniente política? Bueno, díganmelo. Yo soy su socio, soy un cofirmante de un tratado bilateral, me tienen que decir ellos lo que quieren. Lo que se es que hicieron algo y nunca me dijeron qué querían, porque nadie me dijo ‘No queremos Agua Negra’, porque esto o por aquello”. Todo lo que se sabe es por declaraciones de personajes de tercer nivel jerárquico, o por análisis de particulares, o por trascendidos de prensa. No hay ninguna comunicación oficial. Hay una irregularidad que hay que salvar y hay que clarificar las cosas. Nosotros no somos personas que no entendemos. Si el problema es de financiamiento, veamos por qué y cómo se puede solucionar. Si es un problema de priorización de otra obra, díganlo. No podemos seguir reuniéndonos en el marco de las actividades binacionales como si no pasara nada, cuando ha pasado semejante cuestión.

Piensen qué dirían de nosotros si la Argentina hubiera hecho eso, porque la opinión pública en Argentina es reacia a aceptar que otro tiene la culpa. Siempre tiene la culpa el gobierno argentino. Y en este caso, la argentina ha procedido con absoluto profesionalismo, fraternidad, comprensión, paciencia. Se ha comportado de una manera estricta y protocolar. Lo hemos documentado, hemos dado oportunidades, hemos sido pacientes y fraternos. Bielsa en San Juan, en enero, antes de ser designado embajador, se comprometió a pelear con el túnel.

-¿Y en qué posición queda San Juan?

-Primero, que nos expliquen qué es lo que pasa. Una vez que lo digan, discutiremos con las autoridades subnacionales, para quienes el Túnel de Agua Negra es central, que es San Juan, y nos pondremos de acuerdo en cuál será la posición oficial de la Argentina.

-¿Entonces cuál es el futuro del Túnel de Agua Negra?

-Hasta ahora, todo es un misterio.

-¿Se vio venir esto por parte de las autoridades centrales chilenas?

-Quiero decir con total claridad que viajé por mi cuenta a San Juan cuando todavía no era embajador. Y me comprometí públicamente con ese proyecto. Porque el presidente Alberto Fernández, con quien nos hemos reunido varias veces antes de que yo llegara acá a Chile, el único tema que me mencionó en todas las reuniones fue Agua Negra. Y públicamente lo dijo en cuatro ocasiones. Y su embajador no puede permitir que el presidente de su país diga que se va a hacer una obra cuando la contraparte ha denunciado su participación en el crédito. Tenemos que esperar instrucciones. Argentina se comportó con profesionalismo, con unidad de discurso, de criterio y reclamo. Acá nadie postergó para mañana, agotamos todas las vías habidas y por haber y esto está documentado y tenemos la documentación. En algún momento nos vamos a ver las caras y veremos como lo resolvemos.

Esta entrevista se dio en el marco del conversatorio organizado por Proyecto Puente San Juan y liderado por la Secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, en el Ministerio de Defensa de Argentina, la sanjuanina Daniela Castro. El tema de la charla participativa fue: “La reconstrucción Argentina”. Y tuvo como invitado especial a Rafael Bielsa.