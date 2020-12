Polémica en Chile por la supuesta renuncia al crédito del BID para construir Agua Negra

El diario La Región, de Chile, puso en boca del consejero regional de Coquimbo Marcelo Castagneto que “supimos extraoficialmente que se le informó al gobierno argentino, de parte de Chile, que nuestro país se deshacía de tomar el crédito del BID para la construcción del Túnel Agua Negra”.

Tal crédito fue anunciado por ambos países en octubre de 2017, y desde ese momento el proyecto del Túnel entre San Juan y Coquimbo que integraría el corredor bioceánico tuvo sus altas y sus bajas.

Según La Región, la Comisión de Ordenamiento Territorial, que integra Castagneto, “tomó un acuerdo que se va aprobar en el pleno del Consejo Regional de oficiar al ministro de Obras Públicas para que nos dé una respuesta a esa información que tenemos".

Castagnetto apuntó que “para nosotros conocer esta información es un balde de agua fría que, si bien no es oficial, nos preocupa de sobre manera, tanto es así que ya tenemos una reunión acordada con la tricomisión con el represente de la Casa San Juan, Luis Enrique Valdebenito, para ver el tema, sin olvidar que vamos a pedir mayores antecedentes al MOP, que forma parte de la Ebitan”.

Otro consejero coquimbano, Ángel Gallardo, fue más terminante en sus declaraciones: “Nos tienen que informar si lo que se está publicando es verdad o mentira. Si es verdad, estaría sintiendo que el Gobierno nos está tirando la cadena y que no corresponde postergar a una Región que tiene sus sueños y esperanzas en la construcción del túnel Agua Negra”.

“Existe un tratado en el marco del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, firmado en 2009 por las entonces presidentas Cristina Fernández y Michelle Bachelet y esto se transformó en una política de Estado. Esto llevo a que el Banco Interamericano de Desarrollo entregara el crédito de $1500 millones de dólares. Hoy decir que no quieren la plata y más aún cuando Chile solo tiene que pagar un 28% y es Argentina el que paga el 72% no es una buena decisión. Es más que un balde de agua fría, esta región no se merece un trato de esta naturaleza”, insistió Gallardo, quien preside la tricomisión de Ordenamiento Territorial, Relaciones Internacionales y Medio Ambiente.

“En Argentina está toda la disposición por el proyecto. El Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ha conversado con el presidente Alberto Fernández sobre que el Túnel no lo pueden echar para atrás, porque estarían postergando todo el desarrollo”, consideró.

El diario El Día publicó que el intendente de Coquimbo Pablo Herman, aseguró que la información no oficial “llegó desde la Provincia de San Juan”.

“Creo que si es o no es cierto (que Chile descarte el préstamo del BID), no tiene relación con seguir con el proyecto. Hemos acordado y fomentado la integración y claramente el Túnel es parte de las conversaciones”, expresó

“No tengo ninguna información oficial, todavía no lo es, hasta que no se me informe oficialmente”, finalizó Pablo Herman.