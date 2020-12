Tras la media sanción del aborto legal, los sanjuaninos palpitan qué pasará en el Senado

Un debate arduo y complejo se espera en el Senado de la Nación, que comienza a tratar el proyecto de legalización del aborto en Argentina desde este lunes y que ya obtuvo la media sanción con la aprobación de Diputados. En ese contexto, Tiempo de San Juan le consultó a sus lectores qué piensan que pasará en la Cámara Alta y si ésta finalmente lo aprobará.

La mayoría de los sanjuaninos que participaron en la encuesta, representados en un 60% de más de 8 mil personas, indicó que su pálpito es que el proyecto no conseguirá la cantidad de votos necesarios para ser ley.

Por su parte, el 40% señaló que -a su criterio- la Interrupción Voluntaria del Embarazo se terminará dando.

La sesión que arrancó este lunes fue de forma virtual con tres comisiones que el jueves emitiría un dictamen para que se pueda debatir el 29 de diciembre. Presidirá la de la Banca de la Mujer, que lidera la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) y también intervendrán la de Justicia y Asuntos Penales, con el neuquino Oscar Parrilli a la cabeza (otro legislador del oficialismo) y la de Salud, cuyo titular es el radical jujeño, Mario Fein, quien ya expresó su rechazo a esta iniciativa que propicia la legalización y la despenalización del aborto.

De acuerdo a los primeros sondeos las posturas a favor y en contra de la IVE se encuentran en un empate técnico. Hasta último momento habrá negociaciones con la intención de volcar la balanza hacia un lado u otro. La pelea será voto a voto. Es una batalla que no se quiere perder como hace dos años. Aquella vez, la derrota por 38 a 31 y una abstención golpeó fuerte a quienes defienden la legalización y la despenalización del aborto en nuestro país. En los diferentes bloques, como ocurriera con los diputados, la posición no es uniforme. Todavía hay entre 5 y 6 senadores que no se pronunciaron sobre el tema.