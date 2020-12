Un diputado iba a votar a favor del aborto y dijo abstenerse porque fue amenazado

El pasado jueves 10 de diciembre se llevó a cabo en Cámara de Diputados de la Nación el debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La sesión duró casi 20 horas con 164 exposiciones, 131 diputados votaron a favor, 117 en contra, lográndose la media sanción. Seis legisladores se abstuvieron, entre ellos el diputado por Jujuy Daniel Julio Ferreyra, del Frente de Todos, quien en medio de la sesión denunció que iba a votar a favor, pero decidió abstenerse porque estaba recibiendo amenazas e incluso llamaron a su hija.

Ferreyra se mostró consternado y dijo que no era un buen día para él. Su posición inicial, según lo que dijo en un programa radial local de su provincia, era que no hay que dejar de lado el derecho a la vida pero que “tampoco se puede ser duro con las mujeres que recurren a un aborto, que sufren a maridos borrachos que les pegan, las violan y las embarazan”. Por esta razón, iba a votar a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y lo estaban amenazando por ello.

Luego dijo: “Estoy recibiendo todo tipo de amenazas en lo personal, que no me preocupan, pero llamaron a lo de mi hija en la mañana de hoy”. Además, denunció también sido amenazado por la famosa periodista y presentadora Viviana Canosa, quien habló de él en su programa, acusándolo de hacerlo por dinero: “"Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera", dijo Canosa.

“Una periodista dijo que vendí mi voto para aprobar la ley, y a mí en la vida, en muchos años, nunca me pudieron comprar. Por eso no tenía derecho a decir que me habían comprado el voto”, denunció el legislador.

“No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”, expresó Ferreyra, y tres horas después, se abstuvo de votar.