Gioja en el debate por el aborto: “No podemos negarle el derecho de nacer a nadie”

A pesar de que a primera hora de este viernes se dio media sanción por el aborto, votación que fue 131 a favor y 117 en contra, José Luis Gioja cuando le tocó dar su opinión siguió firme con su convicción de estar a favor de las dos vidas.

El diputado sanjuanino expresó: “Sigo sin entender la insistencia de algunas personas que siguen justificando que esta ley defienda algún derecho. Como es posible defender el derecho de libertad desestimando a otro el derecho fundamental como el derecho a la vida. El que está concebido para nacer, tiene que nacer. No podemos negarle el derecho de nacer a nadie”, expresó.

Seguidamente, Gioja dijo que nosotros no podemos ser dueño de la vida de los demás: “Debemos seguir trabajando en tema de salud, de trabajo, de justicia social. No podemos seguir usando el derecho de vivir o la pobreza y la libertad como justificativo para creernos dueños o dueñas de la vida del otro, porque la vida no nos pertenece, porque nos fue dada y nos corresponde cuidarla”.

“Nadie en su sano juicio puedo ir en contra de esto. Ese derecho de elegir, no justifica ir sobre la vida de los demás. Con convicción, educación y formación, por ser cristiano y por ser peronista insisto por defender las dos vidas y todas las vidas”, dijo firmemente casi al final de su discurso.

Finalmente, el ex gobernador de San Juan dijo una frase del ex presidente uruguayo que hace unos días falleció, Tabaré Vázquez: “en el ejercicio de nuestra profesión, los médicos nos enfrentamos a situaciones complejas. (…) Sin embargo algo tenemos en claro para encararla. Provocar abortos para evitar abortar es tan contradictorio como combatir la muerte ocasionando la muerte o eliminando la enfermedad de la muerte”.