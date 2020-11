Habló el diputado nacional sanjuanino que está en duda sobre el aborto: qué dijo

Tal y como adelantó Tiempo de San Juan, el diputado nacional sanjuanino Francisco Guevara, ratificó que no tiene definido su voto en el Congreso para el proyecto oficialista de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El legislador, que con 26 años es el hombre más joven de la Cámara baja y reporta en el PJ, dijo este lunes en declaraciones a radio AM1020 que "en lo personal estoy dispuesto a escuchar varios sectores. Entiendo que los legisladores de San Juan han saludo a anunciar su posición, yo entiendo la necesidad de escuchar ambos sectores antes de fijar posición, sobre todo porque yo no estuve en el primer debate cuando fueron especialistas a dar explicaciones". Esto, porque los legisladores que están hoy son casi los mismos que vivieron el debate anterior en 2018.

Guevara ha estado trabajando en el Congreso con sistema remoto. Ahora viajará para formarse sobre el aborto.

Hace dos años, les tocó estar en la histórica sesión en la Cámara baja a los justicialistas José Luis Gioja, Walberto Allende, Daniela Castro, a la bloquista Graciela Caselles y a los opositores Eduardo Cáceres y Florencia Peñaloza, que votaron en contra la iniciativa que obtuvo, sin embargo, media sanción. El proyecto, el 8 de agosto de 2018, terminó rechazado por el Senado.​ Entre los que dijeron no estaban los tres sanjuaninos del PJ Cristina López y Rubén Uñac y el líder de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo. En la conformación de diputados nacionales y senadores por San Juan actual, siguen estando casi todos: los senadores son los mismos y de los diputados nacionales solo cambiaron Castro y Peñaloza, bancas ahora ocupadas por el justicialista Guevara y el opositor Marcelo Orrego.

Mientras el santaluceño confirmó a Tiempo de San Juan que votará en contra del aborto, Guevara se había guardado al silencio. Hasta ahora, que declaró que "yo a partir de este martes viajo a Buenos Aires porque empiezan los plenarios y las reuniones de comisión respecto de la ILE y también del programa que es sanjuanino y es ejemplo nacional como es el Plan 1000 Días que implementará el Gobierno Nacional. Para votar a conciencia, con fundamentos, más allá de las opiniones personales, tener una formación desde otros puntos de vista".

Guevara aseguró que "si no me he pronunciado respecto de mi voto no es por duda, sino porque quiero formarme, quiero interpretar y quiero escuchar todas las voces, tenemos legisladores que han expresado su voto y los respeto pero tenemos hasta una cuestión generacional distintas y muchos de ellos han estado en el debate 2018".

El legislador resaltó que "es un tema que no puede dividirnos, que vivamos enfrentados, estoy cansado de ver los River-Boca en Argentina. Yo lo digo públicamente no voy a poner mis creencias o ideologías personales por encima de este tema, yo tengo una formación personal e ideología, identidad en algún credo, pero no quiero ponerlo por encima de esto, porque entiendo que para esto está la representatividad. Para esto existe el Parlamento y la democracia, donde están representadas todas las voces, todos los sectores y todas las generaciones".

Incluso Guevara se anticipó a posibles críticas y resaltó que "sí pido como joven y como sanjuanino que todo sea en el ámbito del respeto y la democracia".

Guevara es el diputado nacional varón más joven de la Cámara baja.

Detalló que "esta ley debe ir a Diputados y Senadores, es por eso que por una cuestión personal quiero ir a Buenos Aires y escuchar todas las voces, parece que se va a hacer todo ya pero no, lleva un proceso".

Sobre si en su fuero intimo tiene la decisión tomada, respondió que "yo no voy a pronunciarme sobre mi posición personal. El ir a esos plenarios me va a permitir enriquecer mi punto de vista. Es lo que he dicho y es lo que necesitamos, esto no nos puede venir a dividir de nuevo, en esto hay que entender que se debe trabajar mucho para que una mujer no llegue a eso y en materia de educación sexual que es una materia pendiente".

También analizó que "hay que permitirse hablar de estos temas, hay mucha información para consultar. Llevo 10 años, yo desde 2011 o 2012 en la Juventud Peronista y he trabajado en el ámbito público, esto lo he hablado con gente de mi ámbito personal, amigos y familia y en estos años de gestión y militancia no me tocó nada así, es un tema que requiere de mucho estudio, de mucha paciencia y escuchar mucho también. Es un tema que atraviesa lo político".

Respecto de si ha recibido presiones por su voto, afirmó que "yo si mostrara los mensajes que hay desde el bloque, cosa que nunca hago, es de total libertad, no hay ninguna línea, no hay presiones a gobernadores, en ningún momento recibí un mensaje o llamado queriéndome persuadir. Si es una realidad que esto es parte de la plataforma de Alberto Fernández, no es algo que vino de la nada, fue una de sus propuestas de campaña y hay que respetar a esta mayoría que eligió a Alberto Fernández".

Volvió a remarcar que "siento que estos temas no tienen que plantearnos una situación de dividirnos. Es parte de la democracia y de la representatividad". Y sobre los cuestionamientos, opinó que "creo que va a ocurrir, ojalá no sea de forma violenta. Tome una decisión u otra, uno va a ser cuestionado. Más allá de mi voto y del resultado debemos trabajar por un solo pañuelo que es el de la celeste y blanca. Hay que reflexionar sobre la responsabilidad sexual de la mujer, hay una cuestión de fondo que hay que resolver".

El legislador, para concluir, contó que en febrero será padre de su primera hija.