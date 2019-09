Los que se fueron del Pro enojados con Cáceres hablaron de los controles: ¿Qué dijeron?

Tremenda polvareda se armó luego de que Tiempo de San Juan publicara el 21 de septiembre que desde Buenos Aires mandaron a Marcelo Orfila a controlar el dinero de la fiscalización y a reordanar las tropas amarillas en San Juan. Este medio charló sobre el tema con dos ex referentes del macrismo sanjuanino: Martín Turcumán y Hugo Ramírez, quienes opinaron sobre la situación.

Ramírez fue quien trajo por primera vez a Mauricio Macri a San Juan en el 2006. Fue diputado provincial y el primero en armar en la provincia el espacio. Ramírez pegó el portazo en el 2015 y no volvió a mantener contactos con la dirigencia. Sobre la auditoria, se despachó y alegó: "Hoy es muy tarde, no sé si hay PRO en San Juan. Deberían haber implementado antes las cosas".

Sobre su relación con la dupla Eduardo Cáceres-Enzo Cornejo, el empresario indicó: "Con Cáceres cada uno estaba en su actividad, yo era diputado provincial, no tenemos nada en común".

Ramírez recordó su renuncia al PRO cuando era vicepresidente del partido, allá por el 2015. "Estuve en el 2015, me fui. Era el vicepresidente, no me sentía cómodo. No tenía otra alternativa que irme. Nunca tuve acceso a nada", agregó.

Martín Turcumán, quien fuera candidato a gobernador de Cambiemos, también se expresó sobre el tema luego de su salida del PRO el mismo día del ballotage. "No voy a hacer leña del árbol caído, cuando critiqué fue cuando estaban en la cresta de la ola, cuando están en el piso no tiene sentido la crítica".