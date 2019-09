Lorenzetti no quiso hablar de la denuncia de San Juan a Nación, pero dejó un guiño positivo 

El integrante de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti llegó este jueves a San Juan para participar del 30º Congreso Nacional de Derecho Procesal y su visita coincidió con un paso importante que dio la Provincia, que presentó una demanda a Vialidad Nacional por el atraso en el pago de obras en Ruta 40 Norte.

En una breve charla con la prensa, el ex presidente de la Corte Suprema aclaró que no no puede hablar "de casos, porque estamos investigando, pero quiero decir que tenemos puesta mucha atención en que el país sea integrado, que cada lugar pueda tener su desarrollo". De forma más concreta, Lorenzetti dijo que apuntan al "federalismo fiscal, que cada provincia tenga lo que corresponde" y agregó un dato importante cuando aclaró que "la Corte tiene varios fallos en esta línea".

El guiño del cortista es especialmente importante para la provincia ahora que el órgano nacional será el encargado de resolver el tire y afloje por al menos $1000 millones de pesos que San Juan pagó por obras viales y que Nación debía devolver y no lo hizo. La mirada "federal" podría significar buenos augurios en la decisión final de la Corte Suprema.

El Congreso, una oportunidad de debate y cercanía

Lorenzetti estará presente en el Congreso Nacional de Derecho Procesal que se hace en San Juan y adelantó que la riqueza del encuentro es que permite "discutir cómo mejorar los procesos judiciales para que sean más rápidos y también para que las personas vulnerables tengan un mejor acceso". Además, el juez de la Corte Suprema remarcó que mantiene una buena relación de cooperación con la provincia y dijo que Uñac "ha aportado a esa actitud".

Durante la entrevista el magistrado dijo que "pensamos que la Justicia debe ser independiente y la Corte Suprema lo ha sido". Además negó que esté pensando en volver a presentarse como presidente del máximo órgano de la Justicia, algo que venía sonando fuerte en medios especializados.