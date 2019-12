Picoteo sanjuanino por el legado de Macri en la Mesaza de Paren las Rotativas

El último domingo hubo un debate picante en la clásica Mesaza de Paren las Rotativas, programa conducido por Sebastián Saharrea que transmite Telesol. Es que participaron cuatro importantes figuras políticas sanjuaninas con una clara posición ideológica: la diputada nacional saliente Florencia Peñaloza, el ex senador nacional Ruperto Godoy, ambos del Frente de Todos, y por otro lado la periodista Federica Mariconda y el concejal del PRO de Albardón, Alejandro Riveros.

El disparador de la acalorada discusión tuvo que ver con la cadena nacional que Mauricio Macri realizó en donde expuso los logros de su gobierno. La primera en dar su opinión fue Mariconda, quien aseguró que a pesar de la pobreza y de la inflación, hubo cosas muy buenas, como el respeto por la institucionalidad, que “no había antes”. En esta línea, sostuvo: “Macri dejó un Indec saneado con las cifras a la vista de todos. Dejó mucha más transparencia en la gestión de gobierno, toda licitación está a la vista del que lo busque”.

La diputada nacional saliente y diputada provincial electa Florencia Peñaloza le respondió: “Seguramente hay cosas positivas, y ojalá que quienes ejerzan el poder público sepan respetarlas y conservarlas en el tiempo, es lo que de vemos aprender. Pero eso fue a costa de más pobreza, más desocupación, pérdida del poder adquisitivo”. Además, sentenció: “Hay que poner todo eso en la balanza, porque por algo hoy la gente eligió que Alberto maneje los destinos del país”

Rotundamente opuesto a la postura de Mariconda, Ruperto Godoy apuntó: “De ninguna manera hubo una mejora institucional en este gobierno de Macri. Deja un país prácticamente como si hubiese estado en guerra, arrasado y asechado por una deuda y obligaciones que el Estado no puede cumplir”. Además de mencionar los datos de pobreza e indigencia, apuntó por la destrucción de la producción industrial: “17 meses de caída, 50% de la capacidad instalada en estado ocioso. Obviamente que desde su mirada sí han cumplido: endeudaron el país para facilitar la fuga de capitales”.

Hasta ese momento la discusión venía tranquila pero fue el punto donde se empezaron a cruzar las opiniones de los presentes. Mariconda le cuestionó a Godoy los datos de la deuda, acusando al gobierno kirchnerista de haberle pedido dinero a Chávez y a Venezuela: “Fueron anuncios para que estuviéramos contentos, pero era simbólico decir que le cancelamos al FMI. Macri dijo que de cada 3 dólares que se tomaron, 2 fueron para cancelar deudas anteriores”.

A partir de ahí, la famosa “grieta” se hizo presente en la discusión: para Mariconda, “hay dos visiones de país, dos miradas distintas”. Alejandro Riveros se sumó al debate avalando a Mariconda: “hay mejores instituciones y más transparencia. La justicia es mucho más independiente, la prensa también está mejor que antes”. Además, aclaró que la foto de Macri con Fernández le deja tranquilidad.

Sobre el final, opinaron sobre el futuro Gobierno de Fernández. A Federica Mariconda, le genera expectativas: “Quiero ver cómo se juegan las fichas, el Gabinete no me dice mucho, quizás es porque no son figuras conocidas, economía me genera duda y preocupación. Tiene mi voto de confianza”.

Por el lado del dirigente del PRO, indicó: “Tengo esperanza en esta foto de Macri con Alberto y en que se pueda llevar adelante una Argentina con mucho más diálogo y más consenso. Yo en lo personal siempre me esperanzo en todo, no me convence mucho el Gabinete pero por una cuestión de respeto al voto de la gente, si ganó creo que hay que apostar, esperamos ese diálogo y apertura de él así como Macri reconoció sus errores”. Además, sobre la posibilidad de ser la oposición a Eduardo Cáceres en el PRO sanjuanino, sostuvo: “Quiero integrarme a una lista que sea distinta a esto que se ha venido trabajando”.

Por último, tanto Godoy como Peñaloza indicaron que le tienen mucha expectativa al nuevo Gobierno e hicieron hincapié en la heterogeneidad de los sectores que forman parte del Gabinete.