Los concejales le prohibieron a Julián Gil que siga vendiendo lotes del municipio

En sus últimos días frente a la intendencia de Caucete, Julián Gil recibió un revés por parte del Concejo Deliberante. Por mayoría, el Legislativo municipal le prohibió a Gil que siga vendiendo lotes del municipio.

La medida establece la suspensión “de todos los actos de enajenación del futuro barrio Enfermera Medina” ya que se encontrarían “viciados de nulidad” porque viola una ley provincial, la Nº 1812-I, que prohíbe dictar normas que impliquen la venta o donación de activos fijos durante los tres últimos trimestres del mandato.

El revuelo comenzó los últimos días de noviembre, cuando salió a la luz que Gil estaba ofreciendo al irrisorio valor de 9.500 pesos terrenos del Loteo Enfermera Medina, de unos 350m2, en un grupo de WhatsApp que tiene con gente de su espacio político.

Ese supuesto manejo resultó sospechoso, a pocos días de irse el jefe comunal, por lo que encendió alertas en el Concejo Deliberante, por lo que pidieron informes sobre que estaba pasando con ese loteo.

Se trata de un loteo que fue adquirido por la gestión de Juan Elizondo y quedó listo para urbanizar pero la gestión actual nunca lo hizo. Se vendieron alrededor de 320 lotes y en estos años sean logrado algunas edificaciones pero los propietarios no se pueden ir a vivir porque no tienen servicio de agua y luz. Mientras tanto, los dueños empezaron a pagar la urbanización que Gil ni siquiera empezó. Los vecinos firmaron en 2015 un convenio con el municipio para cancelar en cuotas accesibles la urbanización pero sólo se hizo una limpieza de los terrenos y ahora temen por perder derechos. En 2017, Gil mediante un decreto cambiando la ubicación del loteo y amenazando con quitarles las propiedades si no edificaban en dos años. Por vender quedaron unos 20 lotes, que son los que estaba vendiendo Gil.

(Con información de Infocaucete)