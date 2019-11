Revuelo en Caucete por una sospechosa venta de terrenos que le achacan a Gil

El loteo Enfermera Medina se convirtió en otra brasa caliente de la agitada transición caucetera. Es que hay dudas sobre qué está pasando con los lotes y en el municipio circula la versión de que el intendente saliente Julián Gil los está ofreciendo al irrisorio valor de 9.500 pesos cada terreno de unos 350m2 en un grupo de WhatsApp que tiene con gente de su espacio político. Este supuesto manejo resulta sospechoso, a pocos días de irse el jefe comunal, por lo que encendió alertas en el Concejo Deliberante. El edil radical Juan Carlos Vicente anunció que pedirá este jueves el tratamiento sobre tablas de un pedido de informes sobre qué está pasando con ese loteo, porque las consultas se han multiplicado en los últimos días.

Se trata de un loteo que fue adquirido por la gestión de Juan Elizondo y quedó listo para urbanizar pero la gestión actual nunca lo hizo. Se vendieron alrededor de 320 lotes y en estos años sean logrado algunas edificaciones pero los propietarios no se pueden ir a vivir porque no tienen servicio de agua y luz. Mientras tanto, los dueños empezaron a pagar la urbanización que Gil ni siquiera empezó. Los vecinos firmaron en 2015 un convenio con el municipio para cancelar en cuotas accesibles la urbanización pero sólo se hizo una limpieza de los terrenos y ahora temen por perder derechos. En 2017, Gil mediante un decreto cambiando la ubicación del loteo y amenazando con quitarles las propiedades si no edificaban en dos años.

Ahora renació la polémica y Vicente dijo que no se entiende por qué Gil no ha avanzado en las tareas y que es contradictorio ya que creó especialmente un área dedicada a la política habitacional en Caucete. El jefe comunal macrista dijo a principios de este año que los costos se habían encarecido mucho y que una ayuda de dinero que envió la Provincia se usó para movimientos de suelo.

Por vender quedan unos 20 lotes, apuntó el concejal. En el municipio aseguran que Gil los está ofreciendo por chats privados a 9.500 pesos cada uno y eso generó sospechas. “Yo al que me pregunta le digo que no compre porque va a tener problemas”, aseguró Vicente.

El tema es una brasa caliente que se suma a varios cuestionamientos que viene haciendo la concejal y futura intendenta Romina Rosas. La funcionaria no respondió la consulta de este diario pero en el municipio dijeron que será tema prioritario a resolver apenas asuma.