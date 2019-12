Cerró el período de impugnación para candidatos a miembro de la Corte: Lima y Tettamanti, discutidos

Luego de que el plazo para la presentación de impugnación a los aspirantes a integrar la Corte de Justicia cerrara este viernes a las 13, fuentes oficiales informaron que los únicos dos candidatos cuestionados por sus pares fueron el ex vicegobernador Marcelo Lima y la jueza Adriana Tettamanti. Es por ello que el Consejo de la Magistratura evaluará las presentaciones y definirá qué hacer con ellas aunque ese proceso tendrá curso en febrero, porque con el cambio de Gobierno, el organismo recién se está conformando.

La vacante a cubrir dentro del máximo tribunal es la que dejó el último miembro de la guardia vieja Humberto Medina Palá, quien se jubiló y dejó el cargo el 1 de diciembre de este año, tras una histórica renovación. De los 26 candidatos, el ex presidente de la Cámara de Diputados fue cuestionado por el abogado de Fiscalía de Estado Jorge Osman, quien decidió no emitir ningún tipo de opinión al respecto hasta tanto su co postulante ejerza su derecho a defensa.

Lo único que manifestó Osman fue que tiene argumentos fundados y probados para cuestionar a Lima en su postulación como futuro cortista. "Por respeto a él y a la sociedad no emitiré opinión alguna hasta que pueda defenderse y conteste la impugnación", sostuvo.

Por su parte, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo también fue puesta en tela de juicio tras la impugnación que presentó Edishon Sobelvio, también aspirante.Al igual que con la otra queja, no se conocieron los detalles de la misma, es decir las razones de los planteos.

Según indicaron desde el Poder Judicial, las impugnaciones quedan en manos del Consejo -que tiene representantes de los tres poderes del Estado y del Foro de Abogados-, el cual correrá vista a cada una de ellas y luego decidirá si rechaza los escritos o les da lugar para que los cuestionados respondan.