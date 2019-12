Seguridad revisará el peritaje del caso Nisman

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció hoy que será revisado el peritaje que realizó la Gendarmería en el marco del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y adelantó cambios en los mandos de todas las fuerzas de seguridad.

Ante una consulta, reveló que la cartera a su cargo "revisará en colaboración con la Justicia" el peritaje que realizó Gendarmería en el caso Alberto Nisman, que determinó que al fiscal lo mataron dos personas, quienes primero lo golpearon y luego le dieron ketamina para controlarlo.

"Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia. Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito; primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura" de la fuerza, dijo Frederic.

En otro momento, adelantó que "va a haber cambios de mando en las fuerzas. Todos los jefes nos han presentado sus pedidos de retiro y les dijimos que vamos a conservar esa solicitud hasta tanto el presidente (Alberto Fernández) tenga definido el recambio", dijo la ministra esta mañana en declaraciones a radio Diez. En ese marco, Frederic explicó que están "evaluando propuestas y haciendo el análisis de quiénes son los que deberían reemplazar a los jefes actuales".

En tanto, la ministra anunció que "para principios de febrero" estará listo el proyecto que crea "un consejo de seguridad o agencia", que tendrá el "propósito de convertir la política de seguridad en una de Estado, y que no esté no tironeada en forma banal". "La orden del Presidente es tenerlo lo antes posible. Está muy en ciernes, pero no podemos adelantar nada. Estimamos que para principios de febrero tendremos cierta claridad sobre qué tipo de entidad es la que responde y satisface el requerimiento del Presidente", aseveró.

Por último, Frederic defendió la decisión de derogar los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, así como de revocar el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área, Patricia Bullrich.

"El protocolo que había incorporado la denominada doctrina Chocobar fue una falsa medida de protección a las fuerzas de seguridad, demagógica y sin consecuencias reales, los fragilizaba aún más", consideró la funcionaria.

En ese sentido, dijo que "hemos encontrado numerosos efectivos totalmente en contra de este protocolo; ellos se forman con otros principios, los del Código Penal".

Fuente: MDZ Online