Walter Bustos fue vestido como un sacerdote: ¿puede hacerlo aunque esté suspendido?

El uso o no de este signo sacerdotal ya es de elección personal. Bustos públicamente no puede ejercer su ministerio, pero todavía no lo ha perdido. Eso se determinará recién cuando termine este proceso judicial.

¿Cómo vivió Walter Bustos el inicio del juicio?

El presbítero se mostró inmune en toda la audiencia, sin hacer ademanes o señas. Solo se movió para tomar un poco de agua. Con sus manos unidas en algunas ocasiones miró hacia el techo u en otras ocasiones solo cerró los ojos.

En la audiencia de dio lectura completa de las pruebas y dichos que dijeron las víctimas. Bustos escuchó todo y no hizo ningún gesto.

En la previa al juicio no habló con la prensa, entró en silencio al recinto de Tribunales acompañado de su abogada defensora, Sandra Leveque.

Inició el juicio del cura Walter Bustos

¿Qué es el clériman?

"Es un signo de consagración sacerdotal a Dios. Simboliza su unión con Él. Sería lo equivalente al anillo de unión que lleva el hombre y la mujer tras contraer matrimonio. Es un signo de la consagración de un sacerdote a Dios. Para muchos sacerdotes, es un símbolo que representa su esclavitud o servicio a Dios", expresa una página católica.

Desde el Arzobispado de la provincia realizaron un mensaje en la mañana de este martes sobre el inicio del debate y este manifiesta:

"En el día de la fecha comenzará el juicio al Pbro. Walter Bustos por la acusación de abuso sexual simple, en el ámbito de sus familiares. Desde que familiares. Desde que se tomó conocimiento de la situación el presbítero fue suspendido en el ejercicio público del ministerio sacerdotal y de toda actividad pastoral de la Arquidiócesis.

El Arzobispado de San Juan de Cuyo confía plenamente que en el proceso judicial se puedan esclarecer los hechos, conforme a la verdad y a la justicia, y que se vea reflejado en la resolución del juicio. Así se cumple lo que el Papa Francisco aboga en favor del trabajo de establecer procedimientos claros para la protección de menores y personas vulnerables en nuestra sociedad.

Sigamos rezando y encomendándonos a la intercesión de la Virgen María. Con mi afecto y bendición."