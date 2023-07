Vendió su camioneta, dice que lo estafaron y ahora ofrece recompensa para recuperarla

Lasaca aseguró que Rubia se comprometió pagar 1.500.000 pesos en efectivo, otros 1.350.000 por medio de tres cheques diferidos y la entrega de un auto Chevrolet Cruze, todo esto a cambio de su Toyota. Él cumplió con su parte y entregó su camioneta, con la documentación completa, y de parte de Rubia recibió el pago del dinero en efectivo.

camioneta.jpg Prueba. El denunciante aportó la captura de pantalla de la cuenta de Rubia, en la cual ofrece a la venta la camioneta Toyota.

Según el denunciante, el problema comenzó cuando Rubia no le entregó el auto como forma de pago, con la excusa de que estaba en el taller y, después, que no lo tenía. Y si bien cobró uno de los cheques, en febrero el bancó le rebotó los otros por falta de fondos, aseguró Lasaca.

“Le reclamé muchas veces y le pedí que me devuelvan la camioneta. Ahí me extorsionó. Me dijo que le dé 5 millones y me la devolvía. En un momento le respondí que le daba esa plata, pero ni así me la entregó”, relató el comerciante, quien denunció penalmente a Rubia el 5 de mayo último en la Sección Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan.

Fuentes policiales señalaron que el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, ordenó allanar la casa del empresario Rubia en la calle Laprida en Capital y le secuestraron una escopeta y cartuchos. Aún no localizan la camioneta. Hasta el día de hoy, se encuentra vigente el pedido de secuestro sobre la camioneta Toyota SW4, patente AA 035 KS, indicaron las fuentes.

“Me estafó. Nunca me pagó lo que acordamos y me tuvo dando vueltas durante siete meses. Sé que anduvo ofreciendo la camioneta y ahora la hizo desaparecer. Lo único que quiero es recuperar la camioneta. Estoy dispuesto a pagar, ofrezco recompensa a quién me ayude a encontrar mi vehículo”, expresó Lasaca.