Un sanjuanino, a prisión por ahorcar y morder a su pareja

El hecho de violencia que protagonizó este sujeto fue en marzo de este año. La víctima se encontraba en su casa junto a Herrero y la hija que tienen en común. Ella se tenía que ir a trabajar, la niñera no iba a ir y ella le pidió que si podía acompañarla a su trabajo para que cuide de la hija. A lo que este le respondió: “No tengo ganas de ir, no tengo porque acompañarte hasta tu trabajo”.

La mujer enojada por esta situación le respondió: “No es acompañarme a mí, es para que cuides a nuestra hija. Si no queres ir, no vayas, ya me las arreglo yo. Siempre es lo mismo con vos. No es cuando vos tengas ganas, si no cuando yo lo necesite”. Esta respuesta hizo enojar más a Herrero y empezó a golpearla.

Según la denuncia, Herrero la empujó e hizo que la chica se golpeara la cabeza contra la pared. Luego la agarró de atrás con su brazo, la ahorcó y le mordió la cara.