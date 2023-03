Un sanjuanino pasará en total 37 años tras las rejas por robar $500 a un taxista

Dicho día Rocky y su compañero abordaron el móvil de Oeste Remís en la intersección de calles Guayaquil y Vidart, Rawson. Su destino era la Villa Santa Anita. Una vez que llegan a la calle Catamarca le pidieron al remisero que detenga la marcha. Lo tomaron del antebrazo al taxista, desde atrás y con otra mano le apuntaron con un revólver en el cuello. Si bien hasta el momento no se sabe cuál de los dos fue, lo que trascendió es que dijeron:"Quedate quietito, dame todo lo que tenés sino te mato, cortita. No me mires a la cara, no lo mires a él".

Mientras, él otro guardaba distintos elementos de la víctima en una mochila. Una riñonera negra con $500, documentos personales, unas zapatillas Adidas, un celular Samsung A 10 y las mismas llaves del remis. Una vez con el botín, se dieron a la fuga, previo exigir que el remisero se quedara agachado en el asiento.

Cuando el remisero se incorporó nuevamente, observó que los sujetos se dirigían por Catamarca hacia calle Güemes, los persiguió por 200 metros. Allí, llamó al 911.

Pudieron dar con Rocky gracias a la APP Taxi Nube. Con esto lograron rastrearlo por GPS a su celular. Estaba en San Luis y Güemes. Luego dieron con que había dos personas en el fondo de una casa en dicha intersección. Estos tenían todo lo robado.

A través de un juicio abreviado, Gustavo Armando fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo. A todo esto se le unificó de 29 años y 2 meses, llevándo a una pena única de 37 años y 2 meses de prisión efectiva. Para Marcelo Javier Guajardo la pena fue de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de encubrimiento.