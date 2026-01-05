lunes 5 de enero 2026

En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes en la intersección con Cereceto. Un Chevrolet Corsa impactó contra un Peugeot 207 y, tras el choque, terminó colisionando a un Peugeot 2008 que estaba estacionado. No hubo heridos graves, aunque una mujer fue trasladada al Hospital Rawson para observación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Un fuerte choque entre dos autos provocó importantes daños materiales y terminó involucrando a un tercer coche que se encontraba estacionado. El siniestro vial ocurrió en la tarde de este lunes, en la intersección de Avenida Rawson y calle Cereceto, en Capital.

De acuerdo a lo señalado por testigos, un Chevrolet Corsa que circulaba por Cereceto impactó contra un Peugeot 207. Como consecuencia del golpe, el Corsa se desvió y terminó chocando contra un Peugeot 2008 que estaba correctamente estacionado sobre avenida Rawson.

image

El impacto dejó visibles daños en los tres vehículos involucrados. El Chevrolet Corsa terminó con roturas en el capó, mientras que el Peugeot 207 sufrió daños en la puerta del acompañante, en la puerta del conductor y también en la rueda de ese sector, que quedó afectada por la colisión. En tanto, el Peugeot 2008 presentó daños en la parte trasera del lado izquierdo, donde además la rueda de esa misma ubicación terminó pinchada.

Pese a la violencia del choque, no se registraron heridos de gravedad. No obstante, una mujer fue trasladada de manera preventiva al Hospital Rawson, donde quedó en observación para descartar lesiones.

image
image
image
image
Temas
