viernes 6 de febrero 2026

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

La víctima fatal se llamaba Rosa María Torres y tenía 79 años. El conductor de la moto no quedó detenido y, por ahora, no será imputado, ya que la causa entrará en una etapa de investigación previa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.

Lo único que se supo en primera instancia fue que un motociclista la embistió. Ahora se dio a conocer cómo ocurrió el hecho. Con la información recabada por Fiscalía, se comprobó que Rosa María Torres intentó cruzar la avenida Paula Albarracín de Sarmiento (desde la calzada oeste hacia la este) por el medio de la cuadra.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 08.32.12 (1)

Según testigos, la mujer apareció de manera repentina por delante de un auto que estaba estacionado. El conductor de un vehículo sí pudo esquivarla con una maniobra evasiva, pero el motorista que venía atrás no logró hacerlo y terminó golpeándola.

Dato: el auto y la moto circulaban por Paula Albarracín en sentido norte-sur.

El caso ahora recayó en manos de la ayudante fiscal Agostina Pérez y el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales N° 6. Desde la Justicia informaron que se tomaron diferentes medidas y que ahora están a la espera de los resultados de las pericias.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 08.32.13

El conductor de la moto, identificado como Rodrigo Mercado (24), no quedó arrestado ni detenido. Por el momento, no será imputado de ningún delito. Un dato no menor es que se le practicó el test de alcoholemia y dio negativo (0,0 g/l).

