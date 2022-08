Tragedia en Pocito: el desgarrador mensaje de la novia del joven fallecido

"Hoy se me fue el amor de mi vida ...No queda nada más que los recuerdos y todos los momentos que me diste de felicidad . Hoy quedo mi vida destrozada por completo . No sé imaginan la clase de persona que era, la felicidad que manejaba siempre . Siempre me decías cambia esa cara que te ves fea , era normal en mi siempre idiota , apezar de eso el me amaba , tuvimos mil momentos malos , pero luchamos una y otra y otra vez por este amor , nos amábamos como locos . Te amo como loca ... te voy a amar toda la vida mi gordito . Espero que donde estés sigas con tu alegría y luz que tenias siempre. Amen chicos amen no sean cagones arriesguen todo no dejen nada para después puede ser muy tarde. DESCANSA EN PAZ MI AMOR", escribió la joven.

