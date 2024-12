Tirotean a un joven en Chimbas y creen que sería un ajuste de cuentas

En las últimas horas, personal policial tomó conocimiento que un sujeto fue baleado en el interior del Barrio Talacasto Chimbas y el caso está muy dudoso. Se supo que este hombre recibió dos disparos por un sujeto que no se sabe quién es.

Según informaron fuentes allegadas, el damnificado no quiso hacer la denuncia de lo que le ocurrió. Su vida no corre peligro, pero de igual manera no quiso señalar quién fue su atacante.