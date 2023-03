Subió a redes una foto con un arma y después amenazó a su ex: "Te voy a matar"

La mujer se escondió de inmediato adentro de su casa, estaba muy asustada por la publicación que había visto anteriormente de su pareja Marcelo Nolasco Quiroga. La mujer denunció en CAVIG y el caso empezó a ser investigado.

Nolasco este lunes conoció la sentencia en su contra y lo penaron con 6 meses de prisión en suspenso. No podrá acercarse a la víctima en un rango de 300 metros, no puede comunicarse por ninguna vía ni por terceros, no deberá hacer actos turbatorios y será obligado a realizar capacitación contra la violencia de género.