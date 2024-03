Sobreseen al periodista mendocino que se hizo viral por decir que dos policías de San Juan lo coimearon

WhatsApp Image 2024-03-01 at 13.09.12.jpeg Ayudante fiscal, Ignacio Domínguez y el fiscal Francisco Pizarro.

A Castro lo sobreseyeron del delito que castiga la conducta de pagar una coima (cohecho activo) Artículo 258 del Código Penal; mientras que los uniformados, identificados por el Artículo 256, que refiere al efectivo corrupto que recibe la coima (cohecho pasivo).

La razón de este pedido de sobreseimiento, es porque la fiscalía a lo largo de la IPP no encontró los elementos de prueba suficientes para achacar un delito contra los tres imputados. Expresando que no hubo indicios que hagan suponer que hubo una coima. Los fiscales le manifestaron al juez que hay una causa probable (por el video), pero no hay una causa necesaria -concreta- porque no aparecieron más pruebas en la investigación.

WhatsApp Image 2024-03-01 at 13.09.12 (2).jpeg Juez de Garantías, Federico Rodríguez.

El juez finalmente sobreseyó definitivamente a estos tres sujetos porque no hay elementos incriminatorios contra ellos y solo indicios.

Dato: el comisario Ochoa (denunciante) fue notificado formalmente y en estos días no hizo ninguna imposición. La defensa, presente en la audiencia, tampoco se mostró en contra.

WhatsApp Image 2024-03-01 at 13.09.11 (1).jpeg Policías de San Juan sobreseídos, Micaela Estrella y Lucas Artazo

La retractación del periodista mendocino

Ignacio Castro observando la audiencia a través de ZOOM escuchó cuando el ayudante fiscal, Ignacio Domínguez, daba a conocer el escrito que presentó a través de su abogado defensor, Federico Petrignani:

"El día 31/05/2023 en horas de la mañana en circunstancias en las que estaba viajando a San Juan, cuestión que hago regularmente por motivos personales, es que llego al puesto policial de San Carlos, al requerirme el personal policial la documentación del auto, es que me hace notar la falta del comprobante del seguro, motivo por el cual me estaciono y me traslado a la garita”.

“Desde mi celular puedo acceder a la póliza de seguro y a los cupones de pago, para lo cual tuve que esperar varios minutos debido a que no contaba con la señal que se requiere para acceder a la página web y recuperar lo que me solicitaban. Mientras esperaba los datos que necesitaban el personal policial que se encontraba ahí seguía con sus labores habituales. Recuerdo que había dos funcionarios policiales, una mujer y un hombre, pero no recuerdo características físicas de los mismos. Una vez recuperado los datos y la documentación del seguro, se los mostré retirándome del lugar”.

Al final de su escrito habló sobre el video que se viralizó y escribió: “En relación al video que se hace referencia en el presente legajo, no está de ninguna manera relacionado al hecho que acá se investiga, es un video personal realizado en otras circunstancias relacionadas a otras cuestiones personales mías de las cuales no tengo que dar explicaciones y que por algún motivo tomaron carácter público”.

WhatsApp Image 2024-03-01 at 13.09.12 (1).jpeg Abogados defensores. Federico Petrignani, Jorge Videla y Ribadeo

El video del periodista mendocino que se viralizó

El mendocino compartió en su cuenta de Instagram (@nachocastro) el video donde contaba que había sobornado con $3.000 a unos policías del Control de San Carlos para que lo dejaran pasar. “¿Cómo se arregla esto? le pregunté y me dice ‘no sé si querés dejá algo ahí arriba de la mesa’”.

Luego dijo: “Tres luquitas me sacó el chabón para el sanguchito”. En el video, donde se lo ve a él de frente. Miralo por si no lo viste: