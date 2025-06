Sin perdón de Dios: entró y robó en una parroquia en plena misa

image.png

No es la primera vez que esta institución sufre hechos de estas características, lo que genera preocupación y desánimo entre los integrantes de la comunidad religiosa. "Me pone triste y me enoja mucho, que entren a robar a un lugar como la casa del señor ya no hay respeto de nada. La iglesia les da y ellos no se conforman", "Es una verdadera vergüenza que se haya perdido el respeto de lo sagrado (LA CASA DEL SEÑOR). Mientras más se les da peor es", "Que pena e impotencia da cdo invaden, destruyen y roban en donde sea, pero en una Parroquia, es mucho más triste porque ya no hay respeto ni por la casa de Dios, ni por quienes imparten la palabra: nuestros queridos padres vacacionistas y sus amigos que visitan San Juan. Una pena grande", fueron algunos de los comentarios de los vecinos tras conocerse el hecho.