Se le hizo el amigo, lo invitó a tomar una cerveza y le terminó robando el celular

El encuentro fortuito de dos jóvenes en un kiosco de Rawson terminó con robo y detención de uno de ellos que, usó su simpatía para engañar al otro y quedarse con su celular. Ahora fue condenado y deberá mantener su buena conducta si no quiere ir preso.

Una vez ahí, el kiosquero le dijo que no le podía vender la bebida porque no tenía el envase y fue entonces cuando apareció en escena Jorge Maximiliano Gómez Rojo que le dijo al almacenero que no se preocupara que él era vecino y después le traía el retornable.

Muy agradecido, la víctima comienza a conversar con Gómez Rojo y éste lo invita a tomar la cerveza a su casa en calle Devoto, en Villa Krause. Ahí estuvieron un buen rato bebiendo hasta que el joven manifestó que estaba aburrido y quería irse.

Gómez Rojo no iba a dejar escapar al muchacho y le hace una oferta: que tenía unas amigas para invitar a que vinieran y pasar un momento todos juntos. Es entonces cuando le pide el teléfono al joven para poder llamarles y juntos van a hacerle una carga de crédito al celular. Es en ese contexto que Gómez Rojo escapa con el teléfono de su nuevo "amigo".

La víctima comienza a perseguirlo de vuelta a la casa donde había estado tomando con Gómez Rojo y desde le pidió a un vecino que llame a la Policía.

Cuando llegó el patrullero, el ladrón no tuvo otra opción que entregar el Samsung A 04 negro que le había robado a su ocasional amistad y terminó preso.

Gómez Rojo fue a parar a Flagrancia acusado del delito de Hurto Simple y este miércoles acordó un juicio abreviado con la fiscal Virginia Branca, por lo que recibió 1 año de prisión en suspenso. Así las cosas no irá preso, siempre y cuando no vuelva a delinquir.