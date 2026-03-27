Recuperaron en Chimbas una moto robada en Capital y detuvieron a un sospechoso

La Brigada de Investigaciones Norte de San Juan logró recuperar una motocicleta Brava Nevada 110cc que había sido denunciada como robada en el departamento Capital en septiembre de 2024.
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La Brigada Norte interceptó a un sospechoso que circulaba con el rodado adulterado. El vehículo había sido sustraído en septiembre de 2024.
La Brigada de Investigaciones Norte de San Juan logró recuperar una motocicleta Brava Nevada 110cc que había sido denunciada como robada en el departamento Capital en septiembre de 2024.
El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Bonduel y 25 de Mayo, en Chimbas, donde los efectivos interceptaron a un sujeto que circulaba en el rodado. Al realizar las verificaciones correspondientes, detectaron que la moto presentaba plásticos y gráficas adulteradas, lo que encendió las alertas.
Tras las pericias, se confirmó que se trataba del vehículo sustraído meses atrás, por lo que se procedió a su secuestro y traslado a la sede de la Brigada Norte.
En tanto, el conductor fue vinculado a los actuados judiciales, quedando a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.