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Operativo

Recuperaron en Chimbas una moto robada en Capital y detuvieron a un sospechoso

La Brigada Norte interceptó a un sospechoso que circulaba con el rodado adulterado. El vehículo había sido sustraído en septiembre de 2024.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Brigada de Investigaciones Norte de San Juan logró recuperar una motocicleta Brava Nevada 110cc que había sido denunciada como robada en el departamento Capital en septiembre de 2024.

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El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Bonduel y 25 de Mayo, en Chimbas, donde los efectivos interceptaron a un sujeto que circulaba en el rodado. Al realizar las verificaciones correspondientes, detectaron que la moto presentaba plásticos y gráficas adulteradas, lo que encendió las alertas.

Tras las pericias, se confirmó que se trataba del vehículo sustraído meses atrás, por lo que se procedió a su secuestro y traslado a la sede de la Brigada Norte.

En tanto, el conductor fue vinculado a los actuados judiciales, quedando a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.

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