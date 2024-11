Qué hay detrás de la estafa por multa de tránsito que se volvió viral entre los sanjuaninos

De acuerdo a lo que precisa El Tribuno, al escanear el código QR, las víctimas son dirigidas a una página web que simula ser legítima y solicita a la víctima ingresar datos personales como bancarios.

Esta modalidad delictiva se detectó en Salta, pero según diversos medios que se hicieron eco de la situación, no hay denuncias oficiales al respecto. En San Juan la situación es similar. Desde la UFi Delitos Informáticos y Estafas confirmaron que en la provincia no se registran denuncias relacionadas a esta modalidad de estafa, por lo que se trata solo de un viral que no debería generar preocupación entre la población.

image.png

“A la fecha no se han recibido denuncias con respecto a esa modalidad en la Provincia de San Juan. Dicha modalidad es conocida y es probable, ya que efectivamente se pueden programar códigos QR para que estos descarguen eventualmente archivos maliciosos, o bien, accedan a aplicaciones”, señala el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal.

Cómo evitar caer en una estafa por códigos QR

Evitar escanear códigos dispuestos en la vía pública, ya que podrían encontrarse alterados.

Antes de escanear el código QR, verificar que no esté manipulado o tenga un adhesivo sobre el código real.

Verificar la URL antes de continuar.

Después de escaderar al QR, revisar la dirección web que aparece y asegurarse de que sea normal y no contenga elementos raros.

No compartir información personal.

Nunca ingresar información personal o financiera en un sitio web al que se haya accedido a través de un QR, salvo estar absolutamente seguro de su autenticidad.