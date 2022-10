Primero golpeó a su ex, se reconciliaron y después la mató en un choque en Rawson: irá a prisión

WhatsApp Image 2022-10-03 at 16.51.39.jpeg

moto.jpg Moto Corven 110cc donde iba la pareja.

En esta audiencia que se realizó este lunes por la mañana en Sala 5 y que estuvo presidida por el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro; tanto la Unidad Fiscal Delitos Especiales a cargo de Iván Grassi y el abogado defensor, Fernando Bonomo, llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El fiscal presentó el caso y expuso que se había llegado a un acuerdo de 2 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de homicidio culposo simple, pero que se le unificaba con una anterior de 7 meses condicional de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Quedando un total de 3 años de prisión efectiva. El joven dijo ante el juez que estaba al tanto de este juicio abreviado y se responsabilizó de lo acontecido. Ante este contexto, el magistrado homologó lo pactado y lo condenó.

WhatsApp Image 2022-10-03 at 16.51.38.jpeg Juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro

Como dato importante del accidente, al chico no le pudieron hacer el test de alcoholemia por pipeta y el dosaje de alcohol se lo practicaron en la tarde de ese domingo y dio como resultado 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre. El fiscal trató de hacer una prueba para establecer científicamente cuánto podría haber tenido al momento del siniestro, pero los peritos le dijeron que no podían hacer el estudio porque debía tener 0.70g/l de alcohol o superior en su cuerpo. Ante esta razón, la fiscalía no pudo acreditar si tenía alcohol en sangre al momento del accidente.

Echegaray sigue internado y tiene riesgo de perder una de sus piernas. Apenas se le de el alta irá al Penal de Chimbas a cumplir condena.

WhatsApp Image 2022-10-03 at 16.51.39 (1).jpeg Echegaray siguiendo la audiencia a través de Zoom

La penosa historia de los motoristas antes de la tragedia

Tanto Carla Gisel Ozán Vera y Ángel Emanuel Echegaray protagonizaron otro hecho que llegó a la Justicia. Carla Gisel lo había denunciado antes por violencia de género- Echegaray fue detenido y juzgado en Flagrancia.

El ciclista Ángel Emanuel Echegaray también firmó el juicio abreviado y fue condenado a la pena de 7 meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

Meses después, ellos habrían vuelto en su relación y sucedió esta tragedia ocurrida por el Lateral de Ruta 40 y Güemes, en el departamento Rawson la pasada madrugada del domingo 21 de agosto.

El ciclista en las redes

El joven Ángel Emanuel Echegaray compartió diferentes mensajes en redes sociales de manera pública, tanto sobre su estado de salud, como así también dedicándole mensajes a Carla Gisel. Le dirigió frases como: “Hoy 21 ya un mes de tu partida mi negra cada noche que te recuerdo se me hinchan los ojos de tanto llorar quiero una escalera muy grande para ir al cielo y abrasarte mi amor te amo y amare siempre” (sic) o “Y si alguien hoy me considera un deseo lo único que quisiera ¿sabes qué es? Que Me Vuelva A Ese Día, Nada Más Que A Ese Di”.

Mirá las publicaciones públicas de su Facebook:

foto 1.jpg

foto 2.jpg

foto 3.jpg

Aproximadamente 6 horas después de tener la audiencia frente al juez subió esta “historia” en su cuenta pública de Facebook: