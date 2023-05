Por una medianera, ferretero rawsino denuncia que le pegaron entre seis

El joven tiene 19 años y trabaja en la ferretería de sus padres, ubicada en Sebastián Elcano al 1051 (E), justo al lado de Trielec con quien comparte medianera. Las discusiones comenzaron porque, según Echegaray, los empleados de la constructora martillaban y rompían esa pared. Sin embargo, luego de un intercambio verbal del fin de semana, el ambiente quedó tenso y este martes 30 de mayo escaló a la violencia física.

"Primero me insultaron, después me agarró uno y se metieron seis más y me empezaron a pegar", aseguró el adolescente.

El resultado de la gresca fue un ojo morado y varias lesiones en todas partes del cuerpo por las patadas que dice que recibió. La denuncia fue radicada en la Comisaría 36 pero aún no hay detenciones.