Por el accidente que sufrió Mario Parisí, postergan la elevación a juicio y habilitan la feria

Luego de sufrir una caída y de cortarse la cabeza, producto de una descompensación, Mario Parisí fue hospitalizado y, por tanto, no pudo asistir a la audiencia en la que la causa que lo tiene en la mira, por violencia de género , sería elevada a juicio. Como consecuencia, todo quedó en suspenso y para evitar más demoras se resolvió que se habilite la feria judicial para dar marcha al proceso.

Tras agotar todas las instancias con planteos de nulidad y demás cuestionamientos, la defensa de Parisí quedó a tiro de la elevación a juicio. Es por ello que estaba previsto que el acto se realizara el martes por la mañana, pero la descompensación del imputado y su ausencia extendieron los plazos.

Fuentes allegadas al caso señalaron que el fiscal Roberto Ginsberg, acompañado por Claudia Ruíz, pidió que se habilitara la feria judicial para que se concrete el acto y, al cabo de dos años y siete meses de radicada la denuncia, finalmente, el expediente judicial avance a su definición.

El martes último, el ex coordinador de Flagrancia se descompensó en la biblioteca de tribunales y resultó herido. Por ello, debió ser trasladado en ambulancia hasta una clínica privada y más tarde fue sometido a varios estudios para conocer cuál era el cuadro. Si bien no trascendió que fue lo que le provocó el desvanecimiento y posterior caída, fuentes allegadas dejaron entrever que podría tratarse de un ACV o de un paro cardíaco. No obstante, ello quedó descartado.

Nasser Uzair, defensor del acusado, explicó que el funcionario se hallaba cumpliendo tareas en su lugar de trabajo cuando protagonizó el dramático momento. Lo casual fue que ocurrió una hora antes de la audiencia programada. Fue por eso que las otras partes del proceso, fiscalía y querella, se mostraron molestas por una nueva postergación. Incluso, el representante del Ministerio Público dijo estar dispuesto a pedir la rebeldía, si no se presentaba. Luego las aguas se calmaron cuando se conocieron detalles del acontecimiento que sorprendió a propios y extraños.

El interés por que el caso se eleve a juicio está en que ello suspendería los plazos y la prescripción de la causa, que ha desafiado los tiempos del Sistema Acusatorio, al punto que el propio fiscal general manifestara que "es una vergüenza", deje de ser una preocupación. Es que una vez dictado el paso, los vencimientos ya no corren.

La víctima, representada por el querellante Reinaldo Bedini, denunció al alto funcionario judicial el 24 de noviembre de 2021. El hecho representó un escándalo por tratarse de una figura de peso dentro del Poder Judicial y hasta involucró a otros conocidos personajes que fueron librados de sospechas por estar excusados al ser amigos íntimos del denunciado. También, como pocas veces ocurrió en otros expedientes judiciales, la cantidad de presentaciones que dilataron los tiempos fueron motivo de comentarios en el mundo de la justicia sanjuanina.